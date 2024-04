La rimpatriata dei 136 ferrovieri del Deposito Locomotive di Messina

L'emozione di ritrovarsi parecchi anni dopo con qualche ruga in più e qualche capello in meno, ma con lo stesso spirito gaio di venti, trenta e persino quarant'anni fa, quando il pane quotidiano era fatto di binari e treni . È stata una felice rimpatriata per 136 ferrovieri del Deposito Locomotive di Messina, tra ex macchinisti e capitreno in pensione a cui si sono aggiunti numerosi colleghi ancora in servizio tra maestranze, personale viaggiante e di stazione, per festeggiare tutti insieme. Le vecchie e nuove generazioni del gruppo Fs tra passato e presente, nei giorni scorsi, si sono ritrovati con immenso piacere per condividere emozioni, esperienze, ricordi. Una data da segnare in rosso sul calendario per l'allegra comitiva, composta dal decano Domenico Scimone di 96 anni. Classe 1928, ex macchinista in pensione da quasi quarant'anni, a cui si contrappone il ferroviere più giovane Francesco Belmonte, quarantenne. Tutti riuniti a pranzo, per trascorrere in un'atmosfera conviviale e lieta una giornata speciale. L'iniziativa lanciata due anni fa un po’ in sordina, solo quest’anno ha avuto il successo sperato, per il maggiore numero di partecipanti che hanno risposto presente all'invito rivolto dall'ex capo settore macchina Francesco Restivo l'artefice dell'iniziativa, il quale attraverso una chat denominata “Deposito Locomotive Messina” che conta ben 261 iscritti, ha raggiunto gran parte dei colleghi in quiescenza e non. Altri sono stati contattati telefonicamente. Con il passaparola la notizia si è sparsa raggiungendo anche i ferrovieri non iscritti alla chat di gruppo. «La grande emozione di ritrovarsi dopo tutti questi anni – hanno detto – quasi una vita fa per i più anziani come Domenico, si è confermata una piacevole esperienza a tal punto da ripromettersi subito di rinnovare l'iniziativa anche il prossimo anno, sperando di raggiungere anche altri ex ferrovieri per essere finalmente al completo». Prima di iniziare è stato affettuosamente ricordato il collega Carmelo Scognamillo, scomparso improvvisamente due giorni prima della rimpatriata. L'evento è stato suggellato con un video che sarà consegnato a tutti i partecipanti.