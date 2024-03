Messina, vita e carriera di Ylenia vissute “atuttocuore”

«”Atuttocuore” mi ha regalato tanto e ha segnato una tappa importante per la mia vita. Il pubblico si è emozionato, ti senti in uno spettacolo enorme, frutto dalla grande maestria di Giuliano Peparini». L'esperienza che l'ha segnata di più? Lavorare alla corte di Claudio Baglioni e seguirlo in tanti suoi spettacoli.

Ylenia Minniti, classe 1996, ha esordito all'Arena di Verona, poi Sanremo, La Scala di Milano e la presenza nel videoclip “Una cosa più grande” di Giuliano Sangiorgi e Ermal Meta. Infine, eventi in molti Paesi a cui ha aggiunto la carriera da modella per diversi brand famosi.

Gli esordi

«L'amore per l'arte? Da piccola, quando avevo 6 anni, – racconta Ylenia – sono stata spedita da mamma alla scuola di danza di Genny Ruggeri e negli anni ho seguito con costanza. Non avevo l'idea di diventare ballerina ed è stato tutto frutto del caso. Quando frequentavo ancora la scuola, poi, ho fatto un’audizione al teatro Vittorio Emanuele, una bellissima esperienza, provvidenziale, perché ho capito che mi sarebbe piaciuto danzare per lavoro».

A 19 anni è arrivato il biglietto per Roma, passo necessario per studiare e formarsi ancora, dopo la preziosa esperienza compiuta negli anni trascorsi in riva allo Stretto.