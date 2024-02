Messina, expo Verona Trento su mobilità sostenibile: ogni dipartimento scolastico darà il suo contributo per promuovere i trasporti green

Il prossimo sabato 3 febbraio si svolgerà all’Istituto Verona Trento di Messina l’Expo “Guida il cambiamento, scegli la mobilità sostenibile”, patrocinato dal Comune di Messina, e realizzato dalla scuola in sinergia con il Cnr, per promuovere una cultura legata al concetto di ecosostenibilità territoriale e orientata, quindi, verso la riduzione dei rischi di inquinamento, la salvaguardia della salute e il risparmio energetico. In un periodo nel quale i centri urbani sono sempre più congestionati, e in Italia il settore dei trasporti è responsabile di circa un quarto delle emissioni in grado di alterare il clima, studenti e docenti dei diversi indirizzi esporranno nel cortile dell'Istituto le loro idee ed innovazioni per salvaguardare il pianeta. Presenti sempre oltre agli stand di alunni e docenti anche un bus elettrico fornito dall’ Atm Azienda Trasporti Messina e l’auto elettrica del progetto Meme, realizzata da studenti e professori con materiale di riciclo, batterie innovative e fonti rinnovabili fotovoltaiche ed eoliche.