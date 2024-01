Messina, nuovi avvicendamenti nelle parrocchie dell'arcidiocesi. Ecco le nuove nomine

Nuovi avvicendamenti nelle parrocchie dell'arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, le nomine sono state rese note dall'arcivescovo Giovanni Accolla. A padre Giuseppe Lonia il ruolo di parroco moderatore della comunità di S. Elena; il sacerdote sarà affiancato da padre Pippo Principato, storica guida della comunità. Al posto di Lonia, nelle parrocchie San Marco Evangelista a Mili San Marco e San Paolino Vescovo a Mili Marina arriva don Daniele Feminò, parroco della comunità Maria SS. Annunziata a Fiumedinisi, che sarà guidata da don Angelo Isaja (parroco della chiesa di S. Maria Assunta e San Giuseppe a Nizza di Sicilia) nelle vesti di amministratore parrocchiale. Questo non è l'unico avvicendamento della provincia: a Roccalumera don Giuseppe Imbesi è il nuovo parroco della comunità Santa Maria del Carmelo; il sacerdote riceve il testimone da padre Gaetano Murolo, quasi 90enne, che ha retto la parrocchia per oltre mezzo secolo anni. Al posto di Imbesi (che è anche assistente ecclesiastico del settore Acr dell'Azione Cattolica diocesana), come amministratore parrocchiale della comunità di S.Marta a Messina arriva il neo sacerdote Antonino Morabito, attualmente segretario del vescovo ausiliare Cesare Di Pietro. Cambio di sede anche per don Enrico Mortillaro che lascia le comunità dei Santi Sebastiano e Antonio di Padova nelle frazioni di Cavaliere e Scarcelli a Saponara per guidare la parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo e Santa Maria Addolorata a San Filippo del Mela; al suo posto subenta, come amministratore parrocchiale, padre Antonino Cavallaro, parroco di San Domenico a Saponara Marittima e vicario foraneo per il Vicariato di Spadafora.

Mortillaro prende il posto di don Nunzio Triglia che affiancherà, come vicario parrocchiale, il parroco della comunita S. Maria delle Grazie a Gravitelli superiore, padre Giovanni Impoco.

Una nomina riguarda l'Ufficio amministrativo diocesano, retto da don Luciano Zampetti: a coadiuvarlo nelle vesti di vicedirettore sarà don Alessandro Marzullo, da otto anni parroco delle comunità S. Maria Annunziata e San Giuseppe di Bisconte e Catarratti. Don Gianmarco Restuccia, vice parroco della comunità Santa Maria di Gesù a Ritiro è il nuovo economo del Seminario Arcivescovile San Pio X, mentre don Enzo Maestri subentra a mons. Tindaro Cocivera nel ruolo di assistente diocesano unitario dell'Azione Cattolica.