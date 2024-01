Messina, a Grotte la processione del Gesù Bambino di Praga

C’è stata grande partecipazione di fedeli della chiesa Santa Maria delle Grazie di Grotte ieri giorno dell' Epifania per la processione di Gesù Bambino di Praga. Una devozione particolarmente sentita nella comunità della riviera nord (l’unica della città) che chiude le festività natalizie, voluta dal parroco don Francesco Venuti per rinsaldare quel legame con le famiglie del territorio, un punto di riferimento pastorale per il sacerdote, giunto alla guida della parrocchia poco più di un anno fa. Prima della processione del simulacro il sacerdote ha voluto affidare i bambini e le mamme in attesa al Bambinello e nei giorni precedenti è stato benedetto il nuovo stendardo di Gesù Bambino di Praga.

“Una festa bella e semplice che si caratterizza per la presenza dei fanciulli e dei ragazzi, pietre miliari della nostra comunità e dono prezioso del Signore”, ha detto don Venuti. La statua del Bambinello di Praga (o dei miracoli o Piccolo Re come viene anche chiamata) è stata realizzata in Spagna su committenza di un religioso che lo vide in sogno. Successivamente la duchessa Maria Manrique de Lara che aveva sposato un nobile boemo, porto la statua a Praga e la donò alla figlia Polyxena von Lobkowicz. Rimasta vedova la donna fece dono del Bambinello ai carmelitani scalzi che vivevano presso la chiesa di Maria Vergine Vittoriosa. Grande apostolo della devozione al Bambino Gesù di Praga fu invece il venerabile padre Cirillo della Madre di Dio cui, secondo la leggenda apparve la Madonna per indicargli dove dovesse essere collocata la statua del Bambino all’interno chiesa.

Gesù Bambino stesso poi gli apparve dicendogli: “Quanto più voi mi onorerete, tanto più io vi favorirò”: questa frase si trova scritta ai piedi di tutte le riproduzioni della statua. Il Santuario di Arenzano vicino Genova, è uno dei maggiori centri di diffusione della devozione al Gesù Bambino di Praga. Il culto dedicato alla piccola statua giunse qui nel 1900, quando i Carmelitani residenti nel paesino poserò nella loro chiesa un quadro raffigurante Gesù Bambino. Subito un grande afflusso di devoti si raccolse presso il santuario, accompagnato da grazie ed eventi miracolosi. Il quadro venne sostituito da una statua simile a quella di Praga e fu eretto un santuario dedicato al Gesù Bambino di Praga per accogliere i pellegrini sempre più numerosi.