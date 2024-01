Addio a Nino Berenato, presidente dell'unione ex allievi salesiani di Messina

E’ venuto a mancare nella notte il cavalier Nino Berenato, storico presidente dell’unione ex allievi salesiani, del gruppo Don Bosco S. Luigi di Messina. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15.30 a Massa Santa Lucia

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità salesiana e per l'intera città. Nino Berenato, figura di spicco e instancabile coordinatore, ha dedicato anni alla promozione di iniziative di rilevanza sociale e culturale. Il suo impegno costante ha contribuito a plasmare la realtà dell'Unione Ex Allievi Salesiani, rendendola un punto di riferimento per tutti coloro che condividevano la passione e la missione salesiana. La famiglia salesiana di Messina oggi piange la perdita di un leader appassionato e devoto, il cui contributo alla diffusione dell'opera di Don Bosco è stato inestimabile. Nino Berenato, con la sua dedizione, ha mantenuto viva la memoria e i valori del fondatore salesiano, diventando un faro per quanti lo hanno conosciuto e ammirato.

Non solo un presidente, ma un amico e confidente per molti, Nino Berenato ha lasciato il segno non solo attraverso la sua attività ufficiale, ma anche con i numerosi articoli inviati al nostro giornale.

Spesso Nino Berenato inviava al nostro giornale degli articoli sulla figura di Don Bosco in occasione delle celebrazioni del 31 gennaio.