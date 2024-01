Dona un giocattolo per accendere un sorriso, il liceo Maurolico di Messina sostiene l'iniziativa dell'Unicef

Anche quest’anno il liceo Maurolico ha voluto sostenere in occasione delle festività natalizie l’iniziativa promossa dalla sezione provinciale Unicef “Dona un giocattolo per accendere un sorriso”, promuovendo una ricca raccolta di giocattoli - nuovi e usati - e libri. Un momento che le studentesse e gli studenti della scuola diretta da Giovanna De Francesco hanno vissuto con grande euforia, immersi nella preparazione dei pacchi dono decorati e personalizzati, pensando ai sorrisi dei piccoli amici meno fortunati che un giorno potrebbero trovarsi seduti in quei banchi dove, accanto alla cultura classica, s’imparano valori fondamentali quali inclusione, solidarietà, rispetto della persona e quel diritto alla felicità che tutti le bambine e i bambini del mondo dovrebbero avere. A coordinare il progetto il docente di religione Costantino Lauria, che ha seguito la preparazione dei pacchi dono raccolti nelle settimane precedenti, con il prezioso coordinamento della studentessa ambassador Unicef Federica Alberti coadiuvata dai compagni delle classi IVA, IVB, IVD, IIC e IID.

“La nostra comunità scolastica è particolarmente attenta ai bisogni dei meno fortunati, non può esserci cultura senza inclusione”, ha dichiarato la dirigente scolastica Giovanna De Francesco. I giocattoli sono stati consegnati alle comunità parrocchiali Sacra Famiglia di villaggio Cep guidata da don Sergio Siracusano, Madonna delle Lacrime del villaggio Padre Annibale al Santo Bordonaro guidata da don Giuseppe Di Stefano e Santa Lucia Vergine e Martire di Santa Lucia sopra Contesse guidata da don Giovanni Ioppolo. A consegnare i pacchi dono ai parroci, insieme alla dirigente De Francesco, la presidente del comitato provinciale di Messina per Unicef Angela Rizzo Faranda, che ringraziato i giovani e con loro i docenti e la dirigente per il grande cuore e la sensibilità con cui, ancora una volta, hanno sostenuto l’impegno dell’Organizzazione; anche i volontari e la presidente hanno contribuito a rendere più bello il Natale di questi bambini sostenendo l’acquisto di giocattoli e altri doni Unicef. Oltre al Maurolico, hanno contribuito alla raccolta anche i licei “Sciascia Fermi” di S. Agata Militello diretto da Maria Larissa Bollaci e Seguenza diretto da Lilia Leonardi.