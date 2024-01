Messina, nel 2023 i pasti erogati alla Mensa di Sant'Antonio aumentano del 25%

Non si ferma la carità soprattutto nei giorni di festa che per molti diventa un amplificatore della solitudine e dello stato d’indigenza che in città continua a dilagare nonostante l’impegno delle istituzioni e la generosità del mondo del volontariato. Ci sono anche due gruppi di scout di Acireale e Palermo a vivere l’esperienza di carità alla Mensa di S. Antonio, un’oasi felice dove c’è posto per tutti, dove sorrisi e accoglienza sono gli ingredienti che rendono speciale le pietanze preparate. I giovani - 6 ragazzi con 3 capi del gruppo Agesci Acireale e 4 ragazzi con 1 capo del gruppo Agesci Palermo 22 - accolti nell’Istituto antoniano per due giorni, sono subito entrati nel mood della cooperazione dimostrandosi abili tra fornelli, smistamento di beni e servizio. Una grande famiglia quella della Mensa dei padri rogazionisti, sostenuta da 120 volontari che si alternano quotidianamente nella preparazione del cibo da asporto e al servizio mensa. Sono circa 250 le borse spesa distribuite quotidianamente e 80 i senza fissa dimora che dalle 17,30 alle 18,30 cenano alla mensa. Il 2023 si chiude con un aumento del 25% in più dei pasti erogati rispetto all’anno precedente; tra le maggiori richieste, oltre pasta, pane e secondi, ci sono latte e frutta, non sempre però disponibili; tra gli assidui frequentatori della Mensa ucraini, rumeni ma soprattutto messinesi; un bilancio poco incoraggiante spiega la direttrice della Mensa Elena Ricciari Donato. Oltre alla Mensa e allo Sportello di ascolto, quest’anno è stato avviato un Consultorio medico che, avvalendosi della disponibilità e della competenza di 15 professionisti della città in pensione e in attività, consente a chi non ha la possibilità di accedere agli studi specialistici, di effettuare screening gratuiti. E per questo 2024 la grande famiglia dei padri rogazionisti ha espresso il desiderio che le famiglie che vivono in stato di indigenza a causa della mancanza di lavoro possano ritrovare la serenità: “E’ importante - ha dichiarato Ricciari Donato - che ci sia almeno uno stipendio per far fronte alle necessità quotidiane garantendo ai figli una condizione dignitosa”.