I Pooh salutano Messina, Red Canzian entusiasta: “Un grande concerto per una grande Sicilia”

Quindicimila cuori palpitanti per i Pooh. Il caloroso abbraccio di Messina non è sfuggito ai protagonisti della serata in piazza Duomo. Red Canzian, sul proprio profilo Facebook, ha celebrato il concerto di ieri tessendo le lodi della città: «Un grande concerto per una grande Sicilia. A Messina, ieri sera, per salutare un anno buono e benevolo con i Pooh, che ci ha fatto rincontrare la nostra gente, più carica e innamorata di sette anni fa… Ci vediamo a Salerno il 31 per chiudere questo anno e il giorno dopo a Pescara per iniziare insieme e con buoni auspici il nuovo anno!!!»