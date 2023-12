Messina, in piazza per commemorare le vittime del terremoto. Tutti gli eventi in programma

In occasione del 115° anniversario del terremoto del 1908 che ha colpito Messina, il Gruppo “Padre nostro ... Padre di tutti” ha programmato due appuntamenti, un'esperienza di cammino e di preghiera, per commemorare l'immane tragedia che distrusse la città dello Stretto: ieri alle 10 al Cimitero monumentale il rosario in modo itinerante per ricordare i fratelli messinesi morti durante la catastrofe e tutti coloro che si sono mostrati solidali nell'aiuto concreto per la ricostruzione della città, oggi alle 10 con partenza da via Cesare Battisti davanti al monumento Regina Elena, un percorso della “Memoria” per le vie della nostra città, per conoscere il passato e la cultura del nostro territorio e per riscoprire la nostra identità. Oggi alla Chiesa di S. Elia, alle 17, la conferenza “Carità, Zelo, Provvidenza. Le Virtù che segnarono le vite di Elena di Savoia, Don Orione e Padre Annibale”. Moderatrice Silvana Paratore, a cura della delegazione di Messina dell’Istituto nazionale per la guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon.

Oggi alle 5.21, l’ora del tragico sisma il Comitato cittadino “100messinesi per messina2mila8” propongono l’accensione delle luci nelle case in ricordo della tragica scossa. Il Comune e lo stesso comitato alle 9, al Gran Camposanto deporranno una corona d’alloro in memoria delle vittime del Terremoto. Alla stessa ora alla chiesa SS. Annunziata dei Catalani, il seminario multidisciplinare sul terremoto del 1908, a cura dell’associazione Amici del Museo di Messina “Franz Riccobono” e dell’Arciconfraternita SS Annunziata dei Catalani. Fra le 9 e le 12, sempre oggi, al dipartimento di Ingegneria-Polo universitario Papardo, la visita al laboratorio scientifico C.e.r.i.s.i. dell’Università.

Alle 10 nella piazzetta Micheli (fronte Prefettura), il ricordo dell’opera di ricostruzione morale e materiale svolta dal deputato Giuseppe Micheli nei primi mesi successivi al disastro, sempre a cura del Comune e del Comitato cittadino “100messinesi per messina2mila8”. Alle 11 a Largo Risorgimento il ricordo delle vittime nell’area in cui è stata posta la targa commemorativa del centenario del terremoto.

Alle 11,30, sempre oggi, a piazza Immacolata di Marmo appuntamento alla colonna votiva realizzata per il 50° Anniversario del terremoto per la commemorazione delle vittime alla presenza del sindaco e dell’arcivescovo. Iniziativa a cura dell’associazione culturale “Messina Sacra”. Alle 12 a Largo Minutoli, Statua di Messina, omaggio alle vittime del terremoto, a cura dell’associazione “Amici del Museo di Messina-Franz Riccobono” e Arciconfraternita dei Catalani.

Alle 17.30, alla stazione Centrale, un momento commemorativo in memoria dei ferrovieri periti nel Terremoto, a cura dell’associazione Ferrovie Siciliane e del Dopolavoro ferroviario: previsti gli interventi di Pino Chillemi, ex dirigente FS e Salvatore Di Giorgio, Dopolavoro ferroviario. Alle 18.30 sempre alla stazione Centrale, "Non c'è domani". Tre atti di Julien Green. Una lettura drammatizzata a cura dell’associazione “Terremoti di Carta”. Alle 19 alla Basilica S. Antonio “Il canto di Natale nel mondo”. Concerto dell’Orchestra e Coro Laudate Dominum, a cura dell’associazione “Bequadro”, diretto dal maestro Salvatore Di Blasi. Alle 21, al Palacultura, “Il Barone della Caperrina". Commedia in tre atti, a cura dell’associazione “I Fikissimi”. Evento benefico con ingresso libero ad offerta, a sostegno di: Terra di Gesù, Leo Onlus e “Mirko Piskeo”. Domani alle 17.21 al Palacultura, “Alba Funesta”: cronaca dell’ora in cui si cancellò la storia con, fra l’altro, la simulazione acustica in sala dei 32” della scossa che rase al suolo Messina, la proiezione di filmati e immagini del Terremoto, e il concerto “Progetto Suono Wind Orchestra”, diretto dal maestro Emanuele Celona con brani di A. Reed, G. Bizet, O. Navarro, A. Lara, B. Sedler e dall’Aida di G. Verdi.