Masterchef comincia alla grande sullo Stretto! Stasera in onda la prima prova in esterna della nuova stagione

Esordio alla grande per la nuova stagione di MasterChef Italia, che dopo le puntate di casting, questa sera (due episodi su Sky e in streaming su NOW) dà il via alla gara vera e propria con una eccezionale prova in esterna: sulla riva dello Stretto e a Messina.

I migliori 20 cuochi amatoriali d’Italia, severamente selezionati (e tra i quali ci sono Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera e Anna, farmacista 62enne di San Marco Argentano nel Cosentino), dopo la prima “vera” Mystery Box di stagione (dedicata a una delle più classiche merende italiane: pane e salame) e l’Invention Test sulla cucina del Mar Tirreno e del Mare Adriatico, si cimenteranno nella prima prova in esterna, proprio a Messina.

I concorrenti dovranno per la prima volta dividersi nelle due brigate, la rossa e la blu, e cucinare per 40 nuotatori che hanno scelto di celebrare con MasterChef Italia il 70° anniversario della prima traversata a nuoto dello Stretto di Messina. Un’esperienza eroica e faticosa che i 40 ripeteranno prima di sedersi a tavola – nella bella piazza Duomo cittadina, allestita per l’occasione – e assaggiare le portate più classiche della tradizione messinese preparate dagli aspiranti MasterChef. Le loro valutazioni porteranno al primo Pressure Test, durante il quale la squadra perdente dovrà indossare il grembiule nero.

Il tutto sotto gli occhi vigili dei tre giudici, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, che sono stati accolti con grande calore dalla comunità messinese (e sono particolarmente belle le sequenze girate proprio nello scenario di Capo Peloro, definita lo scorso anno dalla rivista americana National Geographic la più bella spiaggia d’Italia).