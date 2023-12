Il terremoto che distrusse Messina nel 1908, i cavalieri di Malta depongono una corona offerta dal Nastro Azzurro

In occasione del 115 anniversario del terremoto che ha distrutto Messina nel 1908 i Cavalieri di Malta dopo una preghiera del cappellano magistrale p. Caminiti hanno deposto una corona di alloro nel punto dove i loro antenati per primi avevano allestito una cucina fa campo per dare da mangiare ai messinesi superstiti.

La Corona è stata offerta dal presidente del Nastro Azzurro Federazione di Messina, il Prof. Biagio Ricciardi. Presenti il Labaro del Nastro Azzurro con una delegazione di soci, le Guardie d'onore alle Reali tombe del Pantheon con il delegato Giuseppe Mento, il prof. Letterio Campolo presidente della Fabbriceria del Tempio di San Giovanni di Malta di Messina e il vice delegato dell'Ordine di Malta Prof. Carmelo Romeo.