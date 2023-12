“Un giorno in Senato”, il liceo Impallomeni di Milazzo supera la prima fase del concorso

Il Liceo “Impallomeni” di Milazzo, diretto da Francesca Currò, ha superato la prima fase del concorso “Un giorno in Senato”, promosso dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le classi III C Scientifico e III A Classico, guidate dai docenti Raffaella Campo e Domenico Cutrupia, si cimenteranno nella stesura di un Disegno di Legge avente come titolo “Modifiche per la riorganizzazione dell’esecuzione delle misure limitative della libertà personale e per una più efficace individualizzazione del trattamento penitenziario”.

“Siamo contenti che il nostro Istituto sia stato selezionato per la seconda volta –afferma la professoressa Campo – quello che ci attende è un vero e proprio viaggio all’interno del complesso mondo delle carceri italiane al fine di elaborare proposte volte a migliorare le condizioni di vita dei detenuti e a prevenire le violenze e i reati che spesso si verificano tra le mura dei penitenziari”. “Si tratta di un’opportunità formativa straordinaria – dichiara il professore Cutrupia –che consentirà agli studenti di partecipare attivamente al procedimento legislativo e di potenziare le competenze trasversali di Educazione civica e Diritto”. La fase successiva del concorso si svolgerà a maggio, quando verranno comunicate le classi vincitrici che saranno invitate a Palazzo Madama per presentare il proprio lavoro.