La magia del Natale prende vita a Castanea con l'apertura del presepe vivente

A Castanea ha preso il via ieri la trentaduesima edizione della Gioia del Natale, un evento che si conferma come il cuore pulsante delle festività, e non solo a Messina.

Prima ancora che le luci si accendessero e i suoni festosi inondassero l'aria, un gesto significativo ha segnato l'apertura ufficiale del presepe vivente. Sull'arco d'ingresso, ispirato a Betlemme, è stata posta una targa dedicata all'abbattimento delle barriere. Un simbolo di accoglienza e inclusione che ha anticipato la solenne benedizione del parroco, un momento di spiritualità che ha unito la comunità.

L'atmosfera si è infine arricchita con la sorprendente presenza dell'Arcivescovo, accolto dai figuranti e dagli animali mansueti che popolano il suggestivo presepe vivente. Un incontro inaspettato che ha aggiunto un tocco di sacralità alla serata, confermando il carattere unico di questa celebrazione.

Anche oggi, 26 dicembre, alle 17.30, il presepe vivente sarà rappresentato e, secondo un calendario stabilito, andrà avanti fino al 7 gennaio.

Gli organizzatori consigliano vivamente ai visitatori di utilizzare il senso unico per la circolazione e di parcheggiare, sia con pullman che con autovetture, oltre la piazza del Rosario, lungo la Provinciale che conduce a Massa San Giorgio. Una scelta mirata per garantire la fluidità degli spostamenti e l'agevole fruizione dell'evento.

Per coloro che giungono dalla città, è stato predisposto un servizio di bus, con partenze ogni ora da Piazza Cavallotti, diretti verso Castanea.

Calendario della rappresentazione: 25-26*-27-29 e 30 dicembre 2023 e 1*-2-4-5-6* e 7* gennaio 2024. Il presepe aprirà alle ore 18.30 e nei giorni con l’asterisco alle ore 17.30