Natale a Messina, trionfo di fede nella storica processione del Bambinello Gesù

Moltissimi fedeli per assistere alla suggestiva processione del Bambinello Gesù, portata avanti con devozione e fervore dalla Confraternita di Maria SS. della Luce. Un evento che, dal lontano 1626, rappresenta la tradizione natalizia a Messina.

Le strade interessate dal corteo si sono illuminate di emozione e spiritualità nel corso di questa processione, che ha coinvolto la comunità in un sentimento di partecipazione unico nel suo genere. Fedeli e curiosi si sono riversati lungo il percorso, accomunate dalla venerazione per il Bambinello, simbolo di pace e speranza.

La Confraternita di Maria SS. della Luce, custode gelosa di una tradizione che si tramanda da generazioni, ha reso omaggio al Natale con una sfilata impeccabile. I membri della confraternita, vestiti con abiti tradizionali, hanno portato in processione il Bambinello Gesù, suscitando emozioni palpabili tra i presenti.

Il corteo ha attraversato i luoghi più significativi della città (le vie SS. Crispino e Crispiniano, piazza Gagini, San Giovanni di Malta, via Garibaldi e Muricello con rientro dalla via Mons. D’Arrigo, passando da piazza Casa Pia e San Vincenzo), illuminati da candele e luci natalizie, creando un'atmosfera magica e coinvolgente. I cittadini hanno assistito con devozione al passaggio della processione, rendendo omaggio a una tradizione che rappresenta un importante legame con la storia e la cultura di Messina.

La processione del Bambinello Gesù non è solo un evento religioso, ma un momento di condivisione e coesione per la comunità messinese. La sua continuità nel corso dei secoli è un segno tangibile della forza della fede e della volontà di preservare le radici culturali e spirituali della città.

In un'epoca in cui le tradizioni rischiano di scivolare nel dimenticatoio, la Confraternita di Maria SS. della Luce continua a difendere con orgoglio la sua eredità secolare, regalando ai cittadini di Messina un'occasione unica per riflettere sul significato profondo del Natale e sull'importanza di tramandare valori di solidarietà e amore.