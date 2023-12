Messina, l'Arcivescovo Accolla in Cattedrale: "Viviamo il Natale come opportunità di conversione"

Si è aperta sulle note pastorali della zampogna del maestro Pietro Cernuto la veglia della notte di Natale con la messa, presieduta dall'arcivescovo Giovanni Accolla, in una Cattedrale gremita. Dopo lo svelamento del Bambinello posto nell'artistica cona deposto, al termine della celebrazione, nell'artistico presepe allestito nella navata destra del Duomo.

La tenerezza di un Dio che si fa bambino, è questa la grande provocazione del Natale: "Viviamolo come opportunità di conversione, siamo chiamati a essere testimoni credibili di speranza".

Alle 10.30 il pontificale

A presiedere la messa pontificale stamattina il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, presente il sindaco e altre autorità, che ha richiamato il grande bisogno di pace: "In questo Natale non limitiamoci ai banchetti familiari, ma rinunciamo a qualcosa e condividiamola con chi non ha nulla".

Mons. Di Pietro ha poi richiamato l'urgenza di costruire alleanze educative: " Messina - ha detto - nonostante il lodevole sforzo delle istituzioni è prima fra i grandi comuni per disoccupazione, una città in cui oltre 2mila bambini sono in stato di povertà, dove aumentano i reati violenti anche da parte di minorenni così come i suicidi". L'appello del pastore a imitare l'umiltà e la tenerezza di Dio; "non c'è altro senso né destino, ha concluso, che seguire il Bambino". Le messe sono state animate dalla comunità del seminario e dalle corali Cappella musicale Santa Maria Assunta, La Perosiana e Delle Vittorie, accompagnate all'organo da Orazio Sturniolo e don Giovanni Lombardo.