Messina, la processione del Bambinello nel cuore della notte di Natale

Suscita da sempre grande fascino la secolare processione del Bambinello Gesù che ogni anno si tiene nella Notte di Natale. Una tradizione che si perpetua a Messina dal 1626 e che viene organizzata dalla Confraternita di Maria SS. della Luce, oggi guidata dal commissario straordinario Marco Grassi, e dal 1909, anche dai Frati Minori Conventuali. Si tratta dell’unica processione che si svolge in città la Notte di Natale. Dopo la celebrazione eucaristica delle 23,30, presieduta da fra Nestor Livera, il corteo religioso, con partenza all’una di notte del 25 dicembre dal Santuario di San Francesco all’Immacolata, percorrerà il centro cittadino snodandosi lungo le vie SS. Crispino e Crispiniano, piazza Gagini, San Giovanni di Malta, via Garibaldi e Muricello con rientro dalla via Mons. D’Arrigo, passando da piazza Casa Pia e San Vincenzo, accompagnato dalla banda e dal suggestivo suono delle zampogne. Quest’anno la festività del Natale si vivrà in maniera più intensa perché ricorrono 800 anni dal primo presepe, fatto a Greccio nel 1223, da San Francesco d’Assisi e per l’occasione Papa Francesco ha concesso l’Indulgenza plenaria a quanti fino al 2 febbraio visiteranno un presepe in una chiesa francescana. Oggi si svolgerà la cerimonia di ammissione di due nuovi confrati della Confraternita Maria SS. della Luce e il giorno di Natale, alle 13, si terrà il tradizionale pranzo della Comunità di Sant’Egidio. Fino al 7 gennaio sarà possibile visitare la mostra di artistici Bambinelli a cura di Luca Maurotto.