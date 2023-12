Messina, l’Istituto del Nastro Azzurro consegna il Calendario Azzurro 2024 al comandante della Brigata Meccanizzata “Aosta” Maurizio Taffuri

Il presidente della Federazione di Messina dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare , Prof. Biagio Ricciardi, il consiglio direttivo, rappresentato dal consigliere provinciale Ten. Col. (rs) GdF Letterio Sciliberto, la consigliera nazionale e presidentessa del comitato Dame Eleonora Salvo, si sono recati in visita dal comandante della Brigata Meccanizzata “Aosta”, Generale Maurizio Taffuri al quale nel corso dell'incontro hanno consegnato il Calendario Azzurro 2024. In quest’occasione Il Prof. Ricciardi ha voluto commentare i contenuti della pregiata illustrazione storica del 2024 dedicata al centesimo anniversario di fondazione dell’Istituto, proprio al fine di evidenziare e condividere con l’Ufficiale Generale il grande valore dimostrato dalla nostra popolazione nelle condizioni più estreme, nonché difficili, che sono quelle vissute sul campo di battaglia.

Nel cordiale colloquio, avvenuto anche alla presenza del Ten. Col. Arturo Sciarrone e del Ten. Col. Francesco Bonavita, il comandante della Brigata “Aosta” ha manifestato il suo interesse alle iniziative promosse dalla Federazione, con particolare riferimento a quelle verso i giovani.

Il Prof. Ricciardi, il T. Col. Sciliberto e la Dott.ssa Salvo hanno, nell’occasione, voluto ribadire la disponibilità anche personale dei soci in precedenti circostanze come la donazione alla Brigata, in partenza per l’operazione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), di 4 gazebi per la popolazione civile. Il presidente ha ringraziato l’Autorità di vertice della Brigata per la costante collaborazione nelle attività in essere della Federazione in sinergia con la Grande Unità dell’Esercito, e tra i vari progetti condivisi è stato citato quello della visita al sacrario per la ricognizione della memoria.