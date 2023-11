E' morto Giuseppe Prinzi, simbolo di un secolo della storia di Messina dopo il terremoto

Lutto a Messina per la perdita di Giuseppe Prinzi, deceduto a 80 anni, gestore della storica omonima cartoleria. "Prinzi", inaugurata nel 1909, in seguito al sisma che ha colpito Messina, è diventata un emblema di cultura.

Giuseppe Prinzi, che ereditò la guida del negozio dal nonno Giuseppe, si è distinto non solo come esercente, ma anche come custode della storia della città dello Stretto: la sua cartoleria in viale San Martino è diventata un punto di incontro fondamentale, arricchendo la vita sociale e intellettuale della città dello Stretto.

"La ditta Prinzi - si legge sul sito web - ha quindi tagliato il traguardo dei cento anni con la consapevolezza di avere seguito e accompagnato generazioni di giovani scolari, avvocati, ingegneri, tecnici e professionisti in genere, fornendo loro i supporti essenziali per crescere e studiare, lavorare e produrre ricchezza, fidelizzandoli come solo un marchio forte può fare. Accade sovente a Messina di sentir dire: 'Ci vediamo da Prinzi...' al posto del nome della strada, perché nel tempo è diventato un consueto punto di riferimento per i cittadini".