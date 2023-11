Inaugurato sul lungomare di Giardini il "Naxos Street Food Fest"

È stato inaugurato questa sera il village del ‘Naxos Street Food Fest’ #UnMareDiGusto. La manifestazione, firmata da Eventivamente, in partnership con il Comune di Giardini Naxos, apre gli spazi ai cittadini, ai visitatori che arriveranno dalla provincia e da altre città e ai turisti che si trovano in Sicilia. Perché la parola d’ordine è destagionalizzare, con opportunità che suscitino interesse e presenze anche nei mesi invernali. Con questo topic è nato l’evento che proseguirà fino a domenica 12 novembre, con la premiazione finale dei tre street fooder più apprezzati.

“Siamo molto felici di essere a Giardini Naxos e ringrazio il Comune per questa sinergia”, afferma l’amministratore di Eventivamente e presidente dei Confesercenti Messina, Alberto Palella. “Il nostro format – aggiunge - è nato con l’idea di creare connessioni e condivisione. Connessioni con i territori, contribuendo a sostenere le realtà economiche e culturali locali e condivisione con le moltissime persone che frequentano i nostri eventi e ai quali diamo la possibilità di stare insieme, di avere spazi di socialità, allegria e musica”.

Soddisfatto il sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi: “Grazie al format di Eventivamente abbiamo messo in rete anche aspetti importanti per noi, quali la valorizzazione del territorio e la cultura. Sono grato ai miei assessori per il lavoro svolto, al Consiglio comunale e tutti colori che hanno collaborato. Vivremo tre giorni intensi in compagnia di bravi operatori gastronomici e con un panel di focus davvero interessanti. Giardini Naxos vuole divulgare le sue ricche peculiarità e farsi conoscere oltre la rinomata località balneare che è”.

Con il Naxos Street Food Fest non si celebra soltanto un bellissimo momento di cultura gastronomica – osserva l’assessore comunale al Turismo e Spettacoli Fulvia Toscano - ma si vive una vera festa di comunità nella quale, accanto al piacere del buon cibo, ci sarà l’opportunità di parlare di libri, cinema, turismo, ambiente e territorio. Insomma, una festa speciale nella prima colonia greca di Sicilia”.

Per Ivano Cantello, assessore allo Sviluppo rurale, Agricoltura e Pesca, è “importante puntare su eventi così, come è fondamentale sperimentare nuove soluzioni e modalità di gestione dei territori in località costiera, al fine di proporre un’offerta turistica destagionalizzata di alta qualità. Nei prossimi mesi seguiranno altri eventi – annuncia - tendenti ad integrare nei flussi turistici anche diversi prodotti e servizi che caratterizzano il territorio siciliano, così da affermare un modello di crescita basato sull’innovazione e la qualità ambientale. Dobbiamo dare valore alla straordinaria bellezza paesaggistica, storico culturale e promuovere la qualità dei nostri prodotti enogastronomici”.

“Tornano a Giardini Naxos i grandi eventi - dice con entusiasmo l’assessore comunale alle Attività produttive Ferdinando Croce - con la presentazione di un format collaudato e di successo, quello del cibo di strada, opportunamente integrato con la peculiare caratteristica naxiota della risorsa mare. Con la volontà di coniugare il buon cibo e i sani stili di vita abbiamo pensato a momenti di educazione ambientale, finalizzati, ad esempio, alla pulizia dei fondali marini e all’avvicinamento verso le cosiddette smart cities in chiave ecosostenibile. Queste tematiche saranno declinate in appositi laboratori indirizzati prioritariamente agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado del comprensorio”.

Giardini Street Food Fest è, inoltre, musica: stasera hanno suonato Luciano Fiorino con il suo dj set, a seguire l’esibizione live sul palco della band ‘La Soluzione’. Domani alla consolle, la mattina, alle 11,30, Daniele Sorrenti, il pomeriggio (alle 18.30) Jose Dj; alle 20.30 live music con i ‘Topless’ e alle 22.30 ‘Gli Approssimativi’. Domenica: alle 21 sul palco ‘Diamonds, mentre i dj set della giornata saranno curato da Santino Villari.

L’evento di Giardini Naxos è patrocinato da Arpa Sicilia, con la partecipazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Caminiti – Trimarchi’ di Giardini Naxos; dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Salvatore Pugliatti’ di Taormina; di ‘Ciak Scuola Film Fest’ e Consulta Giovanile di Giardini Naxos.

Gli orari di apertura della manifestazione, sabato 11 dalle ore 11:30 alle 15 e dalle 18 all’1; domenica 12 dalle 11:30 a mezzanotte.

VIABILITÀ E PARCHEGGI - Durante il ‘Naxos Street Food Fest’ è possibile parcheggiare presso il parcheggio Anas, situato all’uscita del raccordo autostradale Giardini Naxos a 200 metri in direzione Catania; sulla via Consolare Valeria; sulla via Tysandros, raggiungibile passando per la via Vittorio Emanuele, via Discesa Giordano, via Naxos e via delle Lampare.

I parcheggi saranno gratuiti. Il traffico veicolare sarà interdetto dalla via Dalmazia al vico delle Lampare.

Il divieto di sosta, per i non autorizzati, partirà dall’incrocio di via Zara all’incrocio di Via Dalmazia e per tutta la via Dalmazia.

