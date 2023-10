“Musigiochiamo” a Messina, l'associazione “Solletico” organizza una mattina di balli e giochi

L’associazione SOLLETICO, da anni impegnata nel sociale con attività a sostegno dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici del Policlinico, sulla scia delle iniziative già organizzate in passato ma con la volontà di rinnovarsi e raggiungere anche realtà diverse da quelle ospedaliere ha organizzato sabato 14 ottobre 2023 dalle ore 10 alle ore 12,30 una mattinata di balli e giochi.

L’evento “Musigiochiamo" si svolgerà alla “Passeggiata a Mare”, con il patrocinio del CESV e coinvolgerà grandi e piccini in diverse attività.

“Inizieremo la giornata con un coloratissimo flash mob che, con l’aiuto della scuola di danza "Dancing ROS" , coinvolgerà ed entusiasmerà i nostri piccoli amici sulle note delle canzoni più conosciute”, spiegano i volontari, “ poi proseguiremo con tanti divertenti giochi di squadra organizzati da noi con la partecipazione dei nostri piccoli amici”.

L’evento, totalmente gratuito e a scopo benefico, si inserisce in una programmazione più ampia che vede l’Associazione SOLLETICO rinnovarsi e inventarsi modi nuovi ed alternativi per stare vicino a quanti più bambini possibili dentro e fuori dai nosocomi All'interno della manifestazione vi sarà un punto info a cui poter fare riferimento per diventare volontario! Vi aspettiamo numerosi.