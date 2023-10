Messina, alla "Enzo Drago" festeggiata la giornata mondiale degli animali

Grande giubilo all'istituto comprensivo "Enzo Drago" di Messina, che, per la gioia dei bambini, ha festeggiato la giornata mondiale degli animali, ospitando, a scuola, la cagnolina Lara, le tartarughine Bia, Lia e Pia e i pesciolini Nemo e Lalla. Il 4 ottobre, infatti, è la giornata mondiale degli animali. Una ricorrenza nata per sensibilizzare tutti, grandi e piccini, sulle condizioni di vita degli animali. E con l'obiettivo di preservare le specie in via di estinzione. E non è mancato l'ormai consueto appuntamento all'istituto comprensivo "Enzo Drago", con la maestra della gentilezza Katia Gussio, che ha coinvolto i piccoli alunni, direttamente, lanciando un invito speciale: «Educhiamo i bambini al rispetto per gli animali - ha detto la maestra Gussio - Facciamo vedere anche dei semplici documentari, relativi agli animali che rischiano l'estinzione. E invitiamo i bambini a disegnarli. Abbiamo fatto imparare ai nostri piccoli alunni la poesia "Amici Animali". E in classe mimiamo l'andatura degli animali e ne descriviamo le caratteristiche e l'habitat. Con la digito-pittura, inoltre, coloriamo un pesce, utilizzando un rotolo di carta-igienica, per realizzare un pesce-collana. E infine, portiamo a casa un pesciolino vero e ce ne prendiamo cura. Un ringraziamento speciale alla maestra Paola Arria, che ha avuto l'idea di comprare i pesciolini e regalarli ai nostri piccini». E i bambini, come sempre, hanno risposto con entusiasmo, rendendo partecipi di uno scatto-ricordo i loro amici speciali.