Messina, tornano le "Vie dei Tesori": porte aperte al Seminario Arcivescovile e in Prefettura

Tre weekend, dal 16 settembre al 1° ottobre, e 26 siti da visitare. Messina accoglie le Vie dei Tesori per il settimo anno e apre eccezionalmente le porte del Seminario arcivescovile, che segnerà così il proprio debutto tra i luoghi visitabili da cittadini e turisti, ma anche quelle della Prefettura, dove si potrà visitare l'appartamento presidenziale riservato al Capo dello Stato.Ville liberty (Cianciafara a Zafferia e Giovanna a Pace), antiche abbazie e chiese da scoprire anche nei villaggi periferici. Da Pezzolo a Santo Stefano Medio, passando per il Torrente Trapani alto e Gesso, alla ricerca di siti anche poco conosciuti, ma che contengono opere d'arte inattese. Non solo visite, ma anche passeggiate guidate a Castanea e Mili Marina e nei percorsi mariani e delle fontane cittadine. E ancora esperienze sul lago di Ganzirri con i cocciulari e in provincia a Floresta e Alì.Per partecipare alle visite guidate bisogna acquistare il coupon su www.leviedeitesori.it o nell'info point della Chiesa di San Giovanni di Malta. 3€ per una singola visita, 10€ per quattro visite; 18€ per 10 visite.