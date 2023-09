La Messinese Silvia Muscolino a Ricette d'Italia con i suoi "Arancini moody"

Nell'ultima puntata di "Ricette d'Italia - Piatti in Tavola" su Real Time, c'era un tocco di Messina. Silvia Muscolino, giovane messinese appassionata di cucina e studentessa di Medicina, è stata ospite nella cucina di Benedetta Rossi insieme ad altri tre cuochi dilettanti nella terza puntata dello show preparando un piatto a base di riso.

Sotto il giudizio degli chef Roberto Di Pinto e David Fiordigiglio, oltre che dell'ospite speciale, Lorenzo Bigiarelli , Silvia ha presentato la sua creazione culinaria: gli "arancini alla Moody". Questa era la sua personale interpretazione, nella quale il riso veniva cucinato insieme alla zucca, e successivamente arricchito con pancetta e scamorza affumicata all'interno del ripieno.

Grazie a questa innovazione culinaria e alle sue abilità in cucina, che sono state riconosciute e elogiate dagli chef per aspetti come la preparazione della besciamella e la consistenza dell'impanatura, Silvia ha ottenuto il privilegio di prendere il posto d'onore, riservato al vincitore della puntata, al capotavola. Inoltre, la sua personale reinterpretazione dell'arancino sarà pubblicata in futuro nel libro delle ricette d'Italia