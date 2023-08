Messina diventa un cartoon: il Duomo, Piazza Cairoli, Cristo Re, la Vara. Ecco come sarebbe

Per un attimo qualcuno ha pensato che Messina fosse stata scelta dalla Disney o dalla Pixar per un nuovo cartone. Potere dei social che hanno ribaltato in pochissimi istanti, moltiplicandolo sulla pagina di tantissimi utenti, le immagini della città dello Stretto in versione cartoon. Il Duomo, la Vara, Piazza Cairoli, Cristo Re: tutti i luoghi più belli di Messina proiettati nel mondo dei cartoni animati. In realtà nessun film Disney e nessuna campagna pubblicitaria, ma semplicemente l'iniziativa di un giovane messinese, Arjay Manalo (originario delle Filippine, ma nato a Messina), che con una delle tante applicazioni (Toonme, ndc) ha ricreato i luoghi simbolo della città.

Una iniziativa che è piaciuta a tantissimi, tra cui l'assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso, che l'hanno ribaltata sui social.