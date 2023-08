Messina, la comunità Santa Maria Incoronata di Camaro superiore in viaggio verso Santiago De Compostela

Una nuova ed emozionante esperienza itinerante per la comunità santa Maria Incoronata di Camaro superiore in viaggio verso Santiago De Compostela. Dopo il successo dello scorso anno, un gruppo di parrocchiani adulti guidati da mons. Francesco La Camera, è partito alla volta della capitale della Galizia in Spagna - gemellata con Messina - dove sono custodite le spoglie mortali di san Giacomo Maggiore. Il cammino, organizzato da Carmelo Schepisi, membro della confraternita intitolata al santo, è partito giovedì scorso: sette le tappe previste (Tui, Portofino, Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas De Reis, Padròn, Milladoiro) prima dell’arrivo a Santiago De Compostela, mercoledì prossimo; qui i pellegrini avranno la possibilità di visitare la cattedrale e raccogliersi in preghiera alla tomba del santo. Incontro, condivisione, senso di comunità, cammino come percorso di discernimento lungo il quale ammirare la bellezza della natura e dell’arte: sono molteplici le motivazioni che sottendono il cammino, racchiudendo il senso stesso della vita, ha sottolineato il parroco. Nel 2021 è stato indetto l’ultimo Anno Santo in onore di San Giacomo, patrono della vallata di Camaro superiore e della comunità “S. Maria Incoronata”, legate alla figura dell’apostolo da una lunga e speciale tradizione. Dopo il gemellaggio con Santiago del 1999 - dove secondo la tradizione sono custodite le sue spoglie - nel 2004 la Penitenzieria apostolica della Santa Sede ha concesso alla parrocchia il privilegio in perpetuo di celebrare il Giubileo, unitamente alla citta spagnola, negli anni in cui solennità liturgica del 25 luglio coincide con la domenica.