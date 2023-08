La Fanfara dei Carabinieri in concerto a Santo Stefano di Camastra nel ricordo del generale Dalla Chiesa

La giornata del 4 settembre, patrocinata dalla Presidenza della Regione Sicilia e dal Comune di Santo Stefano di Camastra, sarà dedicata al “Dono della Vita", manifestazione inserita nell’ambito delle attività previste per le commemorazioni del 41° anniversario dell’eccidio del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente scelto della Polizia di Stato Domenico Russo.

Un lavoro certosino per un grande evento, fortemente voluto dall’appuntato Pietro Volo - neo presidente della sezione di Santo Stefano di Camastra dell’Associazione Nazionale Carabinieri - che da qualche mese ha preso il posto del maresciallo Antonino Torcivia.

Un programma ricco di eventi è stato predisposto per l’occasione dal presidente Volo e dall’infaticabile e sempre attivo Ignazio Buzzi - Ispettore Regionale dell’ANC Sicilia - che ha voluto seguire da vicino tutto l’iter organizzativo, molto complesso e variegato. Tra le tante iniziative in cantiere, spicca un’interessante mostra che verrà inaugurata all’interno di Villa Italia. Si tratta di un progetto denominato “VirgoFidelis”, portato avanti dell’ANC con la partecipazione della Legione Carabinieri Sicilia e realizzato dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Saranno esposte 53 tavole illustrate, dedicate alle vicende dei Carabinieri in Sicilia dal 1860 ai giorni nostri, dall’epopea garibaldina con l’arrivo dell’Arma in Sicilia alla lotta alla criminalità organizzata condotta dal prefetto Cesare Mori fino al Generale dalla Chiesa. Una parte delle tavole è stata dedicata alla storia delle uniformi dell’Arma dal 1848 ad oggi.

La giornata si concluderà all’interno di uno scenario magico com'è quello dell’Arena Glauco, dove la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, diretta dal Maestro Luogotenente Paolo Mario Sena, si esibirà in un concerto dal titolo “Memory”, nel ricordo dei caduti militari e civili.