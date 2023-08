La provincia di Messina e le Eolie ancora meta di vip: da Claudio Gioè a Miriam Leone

Popola la scena con tante serie di successo, non ama i social, ma non disdegna i selfie con tutti i fans che in giro per la Sicilia in queste ore lo stanno avvistando a Messina e in provincia. L'attore palermitano Claudio Gioè, nei giorni scorsi ha fatto tappa a Oliveri. Sosta obbligata al Bar Orchidea dei fratelli-gemelli Squatrito e ai Laghetti di Marinello.

E in queste ore, sempre a Oliveri, ha fatto tappa Fred De Palma, la cui mamma, Mimma Nicolosi, è un'apprezzata artista di Acquedolci.

Vip anche alle Isole Eolie. A Lipari sono stati paparazzati Lapo Elkann e il quarantatreenne ligure Vittorio Brumotti, noto personaggio televisivo di Striscia la Notizia e campione di bike-trial.

A Panarea, alla Boutique Raya, è stata avvistata la trentottenne catanese Miriam Leone, attrice, conduttrice televisiva, modella e Miss Italia 2008 che sta vivendo un momento della sua vita bellissimo e presto diventerà mamma. E la super miss ha fatto tappa nei scorsi giorni anche a Taormina, luogo che le ricorda la magia dell' infanzia.