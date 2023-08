La messinese Federica Nolla è prefinalista nazionale per l’edizione di MissItalia 2023 con il titolo di "Miss Cinema Dr. Kleein Sicilia" per Miss Italia Regione Sicilia. Le selezioni si sono svolte a Belpasso in provincia di Catania.

Due anni fa la sorella Alessia conquistò il pass per la finalissima entrando tra le 30 finaliste.

Le foto sono state tratte dalla pagina Facebook Miss Italia