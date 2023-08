A Novara di Sicilia tutto pronto per il "Festival dei suoni"

Dal 23 al 26 agosto avrà inizio il “6° Festival dei suoni” di Novara di Sicilia che anche quest’anno avrà come sottotitolo “Suoni al Tramonto”, infatti i concerti si svolgeranno alle ore 19.00 nella suggestiva location del Piazzale della Chiesa di Sant’Antonio.

Mercoledì 23 si esibirà il Duo Calpin con Gemino Calà ai Flauti Etnici, Zampogna, Marranzanu, Sax Soprano etc. e Antonio Pinizzotto al Pianoforte e Fisarmonica, proporranno un programma dal titolo “Dalla tradizione all’innovazione” con tradizionali popolari e standard jazz riarrangiati dal Duo stesso.

Giovedì 24 sarà la volta invece del Duo Eolian con Claudio Raneri al Sassofono e Luigi Vincenzo Luca al pianoforte proporranno un programma dal titolo “Contrasti” con musiche che spazieranno da repertorio classico al tango.

Venerdì 25 invece si esibirà lo Skaldic Jazz Duo con Greta Alessi alla voce e Francesco Miniaci al pianoforte con un programma dal titolo “La voce nel Jazz” con Standard jazz rivisitati con un Mood moderno dove l improvvisazione è parte integrante dei brani.

Sabato 26 infine si esibirà Bellini Brass Group, Giuseppe Ruggeri e Carmelo Garufi alle trombe, Camillo Pavone al trombone, Thomas Curcuruto al corno e Eugenio Garufi alle percussioni con un programma dal titolo “Armonie d’estate” con musiche che spazieranno dal repertorio classico fino alla musica da film.

Un programma intenso, ricco e vario che sicuramente attirerà l’interesse dei residenti e dei tanti turisti che risiedono a Novara di Sicilia e nel suo hinterland, un’occasione per visitare uno dei Borghi più belli d'Italia e gustare i prodotti tipici del territorio.