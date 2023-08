Milazzo, torna l'isola pedonale nel prossimo fine settimana. Chiusura dei negozi all'una e trenta

L’Amministrazione, così come concordato nel corso della riunione con i commercianti svoltasi nei giorni scorsi a palazzo dell’Aquila, ha proceduto a degli “accorgimenti” per migliorare la fruibilità dell’isola pedonale evitando le paventate criticità sollevate nel corso dei vari interventi da parte dei presenti.

Rispetto alle settimane precedenti è stato ampliato l’orario di chiusura del centro cittadino, che sarà dalle 21 sino all’una e trenta, col servizio di bus navetta che sarà operativo e sempre in maniera gratuita, dai punti previsti della riviera di Ponente e da piazza 25 Aprile, dalle 20.15 con ultima partenza all’1,00.

La prima corsa delle due linee raggiungerà anche le fermate di Capo Milazzo (Piazza Croce e Piazza S. Antonio). Ecco il dettaglio del percorso della “navetta”.

Linea Ponente: Partenza dall'area “Gobba del Cammello” e a seguire queste fer-mate nell'ambito del percorso circolare: Lido La Fenice, Tiro a segno, piazza San Papino, Salita San Francesco, Chiesa di San Domenico, Cimitero, Marina Gari-baldi, via Cristoforo Co-lombo, piazza San Papino, via Risorgimento (incrocio via Cosenza), via Risorgimento (via Regis), e rientro al capolinea area “Gobba del Cammello”.

Linea Levante: Partenza Piazza 25 Aprile, piazza Sacro Cuore, piazza Marconi, via Acqueviole (a richiesta), piazzale Pizzoli, via La Rosa/ Vespucci, Largo Buccari, via dei Mil-le, piano Baele e ritorno al capolinea Piazza 25 Aprile.

Anche l’ultima corsa delle due linee raggiungerà anche le fermate di Capo Milazzo (Piazza Croce e Piazza S. Antonio).