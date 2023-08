L'estate vip delle Eolie, Ferragosto alle isole per Lapo Elkann e Giorgia Soleri

Eolie ancora protagoniste indiscusse dell'estate vip 2023. Stavolta a scegliere l'arcipelago messinese è stato Lapo Elkann, arrivato a Lipari con la moglie Joana Lemos e i due figli. La tappa in tabaccheria, una sosta al ristorante, la passeggiata in centro tra selfie e indiscrezioni juventine.

E il ferragosto è stato siciliano anche per Giorgia Soleri. La 27enne influencer ex di Damiano David è sbarcata a Stromboli (dove ha "raggiunto" la Cuccarini, sull'isola già da qualche giorno) per godere della bellezza del vulcano e condividere foto e post sui propri social.