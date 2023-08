Messina, ecco la rassegna “Estate in Villa”. Primo appuntamento venerdì 18 agosto nell’arena di villa Dante

Il ricco cartellone di eventi promosso dall’Amministrazione comunale continua a proporre diverse iniziative per offrire momenti di svago e intrattenimento ai cittadini e ai turisti in Città, anche nella seconda parte del mese di agosto e inizio settembre. Il programma Estate 2023 “Messina Città della Musica e degli Eventi”, entrato nel vivo con svariate manifestazioni già realizzate nell’ambito dell’Agosto Messinese, si arricchisce di ulteriori eventi inseriti in un piano che, come previsto dalla delibera di Giunta n° 295/2023 di approvazione del cartellone estivo, si tratta di un piano "flessibile e modificabile”, a seguito dell’avviso esplorativo indetto dall’Amministrazione comunale per la ricerca di soggetti interessati ad organizzare eventi e iniziative con l’obiettivo di proseguire il percorso di valorizzazione e diffondere la conoscenza di artisti locali.

Con questa finalità nuovi momenti di aggregazione saranno offerti alla cittadinanza nell’arena di villa Dante con la nuova rassegna denominata “Estate in Villa” che prenderà il via venerdì 18 agosto con “I Beddi Musicanti di Sicilia Feat Marco Corrao”. Il calendario della rassegna di villa Dante, con ingresso gratuito, e inizio degli spettacoli tutti alle ore 21, prevede domenica 20 agosto l’evento “All' usu’Nticu: Sunati Sunaturi”, per continuare mercoledì 23 con “Pippo Porterà & I Soul Men” e giovedì 24 con “Meraviglioso Pinocchio”. Sabato 26 agosto spazio a “La Notte della Tarantella”, seguito lunedì 28 da “Musica con Pianoforte” e mercoledì 30 da “Folklore In Festa - Premio Amicizia”. L’1 settembre spazio alla musica con un omaggio al grande artista siciliano “Franco Battiato's Live Tribute Band”, il 3 settembre il cartellone dell’arena di Villa Dante si concluderà con “Da Li Munti A Lu Mari”.