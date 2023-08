Messina è pronta per la processione della Vara: ecco tutti i divieti della Municipale

Si avvicina la data della Festa dell’Assunta del 15 agosto, giorno in cui si svolge a Messina l’antica “Processione della Vara” e per consentire il transito della “machina votiva” lungo le vie del centro cittadino, il Comune di Messina con Ordinanza n° 980/2023, ha disposto l’adozione di provvedimenti viabili necessari, che comprendono l’interdizione all’accesso dei veicoli e divieti di sosta, lungo il percorso interessato al passaggio della Vara, che saranno presidiati dalla Polizia Municipale.

L'ordinanza

Pertanto, nella giornata di martedì 15 agosto, a partire dalle ore 7 fino alle 17, è stato istituito il divieto di transito veicolare nella parte centrale di piazza Castronovo, garantendo lo svolgimento della circolazione veicolare nell’anello esterno della stessa piazza, con senso rotatorio antiorario.

Relativamente invece, alle strade interessate alla Processione della Vara sarà vietata la sosta con zona di rimozione coatta dalle 7 alle 21.30 del 15 agosto, nelle seguenti vie cittadine:

via Garibaldi, lato est della carreggiata est, nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e piazza Castronovo, e lato ovest della carreggiata ovest, tra via T. Cannizzaro e piazza Castronovo;

via I Settembre, lato sud, nel tratto compreso tra via C. Battisti e via S. Elia;

area lato monte di piazza Duomo, adiacente corso Cavour, destinata alla fermata degli autobus;

tutta l’area di piazza Castronovo; e via Oratorio S. Francesco;

via Bensaja e via Duca D’Aosta;

tutta l’area di piazza Juvara;

vie S. G. di Malta e Gran Priorato, nei rispettivi tratti compresi tra via Garibaldi e via Placida;

via Crispi, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà;

vie S. Liberale, Fossata, S. Maria dell’Arco, Nina da Messina, Fata Morgana, Porto Salvo, via Legnano, via Canova, carreggiata centrale viale Giostra, nei rispettivi tratti compresi tra via Placida e via Boner;

complanare sud di viale Giostra nel tratto compreso tra via S. Maria di Gesù Inferiore e via Boner;

complanare nord di viale Giostra nel tratto compreso tra via Placida e via Fiume;

via Placida, nel tratto compreso tra via Canova ed il controviale sud del viale Giostra;

via Cicala;

entrambe le carreggiate di via Trapani comprese tra via Garibaldi e viale della Libertà;

via Bellinzona nel tratto compreso tra via Savonarola e piazza Castronovo;

via Istria nel tratto compreso tra via piazza Castronovo e via Principessa Mafalda;

via Po;

lato est di corso Cavour nel tratto compreso tra viale Boccetta e via Garibaldi;

viale Boccetta nel tratto compreso tra corso Cavour e via V. Emanuele II;

via S. Maria La Porta e via Aspa nei rispettivi tratti compresi tra via Garibaldi e corso Cavour;

via Casalaina;

-via Pozzoleone e via Cavalieri della Stella nei rispettivi tratti compresi tra via Argentieri e via Garibaldi;

via Argentieri nel tratto compreso tra via S. Camillo e via Cavalieri della Stella e nel tratto compreso tra via Loggia dei Mercanti e via Consolato del Mare;

via S. Camillo nel tratto compreso tra via Gasparro e via Garibaldi;

via Consolato del Mare e via Loggia dei Mercanti nei rispettivi tratti compresi tra via Argentieri e via Garibaldi;

largo A. Martino;

lato est di via C. Battisti nel tratto compreso tra via della zecca e via Garibaldi;

via Centonze nel tratto compreso tra via dei verdi e via Garibaldi;

via S. Filippo Bianchi nel tratto compreso tra via Ghibellina e via Garibaldi;

via S. Maria Alemanna e via S. Giuseppe nei rispettivi tratti compresi tra via S. Elia e via Garibaldi;

via dei verdi nel tratto compreso tra via Centonze e via Garibaldi;

via Università e via Venezian nei rispettivi tratti compresi tra via della Zecca e piazza Duomo;

controviale sud di piazza Duomo compreso tra via Venezian e via Università.

Lungo tutte le suddette strade e relativi tratti, ma, a partire dalle 17 fino alle 21, sarà vietato il transito veicolare.

Inoltre dalle 17 alle 21, è stato istituito il doppio senso di circolazione in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra il viale Boccetta e piazza Unità D’Italia, comprendendo anche delle limitazione, dalle ore 17 fino al termine della giornata, del servizio tranviario, per motivi di sicurezza, alla tratta via Bonino - piazza della Repubblica.

I veicoli marcianti nel suddetto tratto di via V. Emanuele II, provenienti in direzione nord-sud, in corrispondenza dell’intersezione con il viale Boccetta, dovranno impegnare il tratto della sede tranviaria che attraversa l’isola spartitraffico realizzata al centro dell’intersezione viale Boccetta/via Vittorio Emanuele II, al fine di continuare la marcia nella via V. Emanuele II a sud dell’intersezione con il viale Boccetta.

Dalle 17 alle 22, disposto anche lo spegnimento dell’impianto semaforico nell’intersezione via Garibaldi/via I Settembre.

In occasione del passaggio della Vara, inoltre, saranno rimossi dissuasori, attraversamenti pedonali rialzati ed altri impedimenti lungo la carreggiata interessata dal passaggio della “machina votiva”, che saranno installati nuovamente nelle giornate successive alla Processione. Infine, tutti i tratti interessati dalla Processione, saranno transennati e, dove necessario, presidiati, al fine di contenere la folla di fedeli e garantire la massima sicurezza dei cittadini.