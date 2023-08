La prima “passeggiata” dei mitici Giganti di Messina. L'assessore Caruso: "Nel 2024 auspico il ritorno al tiro con le corde"

Hanno lasciato il deposito di via Catania, dove “svernano” per quasi tutto l’anno, e con il loro incedere, imponente ed elegante, si sono diretti verso piazza Fazio, a Camaro. Nel rispetto della storia e delle tradizioni, accompagnati dai gruppi folklorici e da tanta gente che li ha seguiti durante il percorso. Quella di ieri è stata la prima delle “Passeggiate” di Mata e Grifone, i mitici Giganti dello Stretto.

E sono tornati, dopo più di 40 anni, i costumi dei tamburini e dei tiratori dei Giganti: vestito bianco, fascia e berretta rosso col "giummo" (meusa), grazie al Gruppo storico “Vara e Giganti “ presieduto da Franco Forami e la collaborazione di Orazio Grasso, presidente del gruppo folk “Mata e Grifone”. All'evento di ieri c'era anche l'assessore alla cultura Enzo Caruso che auspica un ulteriore ritorno al passato: "il prossimo anno torneremo a tirare i Giganti con le corde, come avveniva fino agli anni ‘70".

E sempre ieri sera, si è proceduto all’accensione delle luminarie collocate a piazza Castronovo, in via Primo Settembre e a piazza Duomo, come a dare il segnale dell’inizio della lunga vigilia pre-Vara. Un’edizione, quella 2023 della processione dell’Assunta, che viene dedicata alla memoria di mons. Vincenzo D’Arrigo, storico cappellano e sacerdote che per oltre mezzo secolo è stato sempre presente, a benedire la “machina” festiva e a incoraggiare i tiratori nel loro sforzo. Così come la processione del 2022 era stata intitolata all’indimenticabile Franz Riccobono, un’altra delle “anime” del Ferragosto e, più in generale, della storia patria messinese.

Questa sera Musiche del '600 Siciliano in Cattedrale! Venerdì 11 agosto, ore 21.00 Duomo di Messina Ascensio Mariae Virginis Musiche per l'Assunzione della Beata Vergine Maria. Musiche di S. D'India, A. Ferraro, E. Marotta, G. Palazzotto Tagliavia, B. Storace, Giovanni Lombardo, Giannalisa Arena organo, Paolo Da Col direzione, a cura dell'Associazione Ludus Orionis APS

Cartolina commemorativa

Intanto, l’assessore alla Cultura Enzo Caruso ha voluto fare una precisazione sulla questione della cartolina commemorativa del 15 agosto, che ritrae la Vara con accanto una nave da crociera della Msc e che a qualcuno non è piaciuta. «Siamo alle solite – scrive l’assessore, in riferimento alle polemiche –, la cartolina è un altro pretesto per creare divisioni tra guelfi e ghibellini, tra “Merli” e “Malvizzi”. Il 15 agosto la nave “World Europe” di Msc, grazie alla richiesta dell’Autorità di sistema portuale, prolungherà la sua permanenza in porto fino alle 21 per consentire ai 7.000 passeggeri di assistere alla processione della Vara. Il Comune di Messina, d’intesa con Poste Italiane, che emetterà per l’occasione un annullo speciale, ha chiesto a Msc la liberatoria per la stampa di mille cartoline commemorative per la particolare coincidenza che consentirà di veicolare nel mondo l’immagine di Messina e della Vara, attraverso i croceristi che quel giorno sbarcheranno in città. La cartolina sarà distribuita gratuitamente il 15 agosto, dalle 11 alle 17, al gazebo che sarà appositamente allestito per Poste italiane, in largo Minutoli». E la postilla finale: «Sono esentati dal farlo tutti coloro a cui non piace».