Messina, grande successo per il Gala del folklore in piazza Unione Europea

Grande successo per la 53esima edizione del Gala del folklore in corso in piazza Unione Europea. Ad organizzarlo i Canterini Peloritani, guidati da Lillo Alessandro con l’intervento dell’assessorato regionale al Turismo, il patrocinio del Comune – assessorato alle Tradizioni Popolari e la collaborazione della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, dell’Unione Internazionale delle Federazioni dei Gruppi Folklorici Europee ed Extraeuropee (Igf), Iov-Unesco di Vienna. Alla manifestazione hanno partecipato due gruppi composti da adolescenti ucraini. Nello specifico hanno preso parte all’evento le formazioni folkloriche del Chile (“Agrupaciòn cultural take manu”), della Romania (“Ansamblul folcloric “Magureanul”), del Messico (“Ballet Folklorico Yohuala Pakilixtli Iguala”), oltre che i Canterini Peloritani.

Lo storico gruppo messinese venne fondato nel 1935 (tra due anni, dunque, festeggerà il suo novantesimo compleanno), nacque come centro di studi e di ricerca sul Folklore e divenne ben presto un punto di riferimento in Sicilia, e poi in tutto il mondo. Come è stato scritto da esperti del settore, per repertorio ed affiatamento, qualità collettive e individuali, può definirsi senza dubbio uno dei migliori gruppi esistenti nel genere. Dal 1958 è guidato da Lillo Alessandro, instancabile operatore culturale, cantante, autore, poeta e organizzatore di eventi di livello internazionale.

Basta scorrere l’elenco dei gruppi musicali ospitati a Messina, e in altre località della provincia e della regionale, in occasione del Gala, nelle precedenti 52 edizioni, per capire come davvero tutto il mondo sia passato dallo Stretto. Dagli Stati Uniti d'America all'Africa, dall'America del Sud all'Asia, dall’Oceania all'Europa, i Canterini Peloritani hanno rappresentato il simbolo della “messinesità” e, nello stesso tempo, gli altri Paesi hanno potuto far conoscere al pubblico siciliano la ricchezza dei loro canti e balli tradizionali. I Canterini Peloritani si sono esibiti anche davanti ai pontefici, ai regnanti e capi di Stato e, dovunque, hanno portato una carica di adrenalina e simpatia. Dietro le loro canzoni, e le loro esibizioni, c’è un accurato studio delle tradizioni popolari, basato sui testi di Pitrè, di Salomone-Marino, Vico, Rigoli e Favara ma anche su una serie di ricerche effettuate sul campo, negli innumerevoli viaggi compiuti dal gruppo e dal presidente del Centro studi. Dal 1960 i Canterini hanno avuto il riconoscimento ufficiale dall’Università di Messina proprio per il ruolo svolto di “ambasciatori della Tradizione”, dal 1971 il gruppo fa parte della Federazione italiana Tradizioni popolari. Lillo Alessandro, oltre a promuovere da 53 anni il Gala internazionale del Folklore, organizza anche il prestigioso Premio internazionale intitolato a uno dei miti messinesi, quello di Colapesce.