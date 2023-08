E' ancora "festa" di vip alle Eolie: da Alberto Matano a... Frank Matano. E' a Milazzo arriva Francesca Chillemi

Continua la sfilata di vip e personaggi noti nell'arcipelago eoliano e non solo. E tanti sono i volti conosciuti che in questi giorni sono stati paparazzati. Il cinquantenne giornalista catanzarese Alberto Matano, l'amato conduttore del programma "La vita in diretta", ha fatto tappa a Panarea e non si è sottratto a foto e selfie. Vacanze eoliane anche per Samuele Bersani. Il cinquantaduenne cantautore romagnolo è a Stromboli e si sta godendo mare e paesaggi isolani.

Con il gommone dello strombolano Claudio Utano, Samuele Bersani, legatissimo alle Isole Eolie e soprattutto a Stromboli e a Ginostra, è passato anche davanti al mega yacht "Abeona", un'imbarcazione di ben 76 metri, del cinquantanovenne imprenditore statunitense Jeff Bezos, fondatore, proprietario e presidente del gruppo "Amazon".

A Lipari, invece, sono stati immortalati, assieme, il quarantenne cantautore romano Tommaso Paradiso, ex frontman dei "Thegiornalisti", e il trentatreenne youtuber e comico campano Frank Matano, che si è fatto conoscere dal grande pubblico con i suoi simpaticissimi scherzi telefonici su "lamentecontorta". Per entrambi, cena al ristorante "Filippino", con prelibatezze siciliane e tipicità eoliane.

A Milazzo, invece, nella sua terra, si sta godendo un po' di relax la trentottenne attrice e conduttrice barcellonese Francesca Chillemi, ex Miss Italia, impegnata sul set della seconda stagione "Viola come il Mare", al fianco del trentatreenne attore turco Can Yaman. E ha fatto anche tappa, per uno spuntino, alla "Tenuta Anasita".