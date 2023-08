È la vigilia dello “Sbarco” di don Giovanni d'Austria. Arrivata a Messina la nave Palinuro

Un tocco di eleganza e di nobile leggerezza, ogni volta che la “Palinuro” sbarca a Messina. E da ieri la nave scuola, unità a vela, della Marina militare – che sta conducendo la 59esima campagna d’istruzione con a bordo gli allievi nocchieri della II classe corsi normali marescialli di Mariscuola Taranto – è ancorata nel porto, in attesa di rappresentare la storica “Real”, la galea capitanata da don Giovanni d'Austria nella battaglia di Lepanto del 1571. Come già accaduto in diverse edizioni passate, anche quest’anno la “Palinuro” farà da “ammiraglia” di tutte le imbarcazioni impegnate nella rievocazione dello “Spettacolare Sbarco di don Giovanni”, una delle manifestazioni “clou” dell’Agosto messinese, che è coordinata dall’associazione Aurora e che si svolgerà domani. Oggi, a bordo della “Palinuro”, alle 10,30, si terrà un incontro con spunti di riflessione sull’alimentazione in mare, alla presenza del sindaco Federico Basile, con l’intervento di rappresentanti della Marina militare e del Centro studi della Sicilia orientale dell’Accademia italiana della Cucina, diretto da Attilio Borda Bossana, che ha promosso l’iniziativa in collaborazione con il Comune, lo Stato maggiore della Marina militare, l’Associazione nazionale Marinai d’Italia e l’associazione Aurora. Interverranno l’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, comandante in capo della Squadra navale, l’assessore alla Cultura Enzo Caruso, il consigliere di presidenza dell’Accademia italiana della Cucina, Ugo Serra, il coordinatore territoriale Vittorio Sartorio e i componenti del Centro studi Sicilia orientale. Determinante l'apporto dell'Autorità di sistema portuale di Messina che ha agevolato tutte le procedure di sbarco del glorioso veliero nel porto di Messina

La manifestazione sarà arricchita dalla mostra “Il rancio di bordo e i menu storici delle navi della Regia Marina” che sarà inaugurata oggi nell’atrio di Palazzo Zanca e sarà visitabile sino al 15 agosto. Ieri, intanto, il sindaco ha ricevuto al Comune la delegazione della nave scuola, guidata dal comandante, capitano di fregata Mario Esposito, e accompagnata dal comandante del Supporto logistico e Presidio della Marina di Messina, capitano di vascello Paolo Florentino.