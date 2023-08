A Rometta la terza edizione di Wine Not? 2023, quei sapori di Vini

Partito il conto alla rovescia per l’attesissima terza edizione di Wine Not?, l’evento organizzato dall’Associazione Sabatina di Rometta che dal 2019 punta ad accendere i riflettori su Sant’Andrea, uno dei borghi più belli e caratteristici della provincia di Messina, incastonato tra il verde dei Peloritani e l’azzurro del Mar Tirreno. L’iniziativa esalta il legame tra vino, territorio e cultura e ha come focus l’enogastronomia, motore della riscoperta del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico, e della bellezza dell’antico borgo medievale, attraverso un suggestivo itinerario che si snoderà tra le viuzze di Sant’Andrea.

L’appuntamento è per domenica 6 agosto quando, a partire dalle 19, il piccolo borgo dominato dall’antica chiesetta della Madonna del Sabato – a cui i Sabatini sono molto devoti – si vestirà a festa tra luci e colori con un’atmosfera magica che esalterà il lavoro dei tanti vignaioli presenti, anima di Wine Not?.

L’obiettivo degli organizzatori è offrire alle aziende vitivinicole una vetrina in cui potersi raccontare per far scoprire cos’è il lavoro del vignaiolo, quanta fatica, sudore, passione e ricerca si celano dentro una bottiglia di vino. L’evento sarà allietato dalla musica jazz della band messinese Le Roi Manouche e arricchito dalla mostra di pittura intitolata Dimensione Futuristiche a cura di Maria Grazia Gambale, che sarà allestita sul sagrato della chiesa.

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono stati svelati in una partecipata conferenza stampa dal presidente dell’Associazione Sabatina, Emanuele Borghetti, alla presenza di Federico Basile, sindaco della Città metropolitana di Messina, Nicola Merlino, primo cittadino del Comune di Rometta, e Gioele Micali, delegato di Ais Taormina e responsabile eventi per la Sicilia dell’Associazione italiana sommelier.

Le cantine di Wine Not? 2023 Sono 26 le cantine vinicole che prenderanno parte alla terza edizione di Wine Not?, con oltre 90 etichette in degustazione. Messina e la sua provincia saranno in vetrina con le tre Doc, Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari, che rappresentano il fiore all’occhiello dell’enologia nel territorio messinese. A Wine Not? sarà protagonista tutta l’Isola, con cantine provenienti da Menfi, città del vino 2023, e Campobello di Licata, in provincia di Agrigento; da Marsala nel Trapanese; da Partinico e Casteldaccia, in provincia di Palermo; da Santa Venerina e Solicchiata, nel territorio dell’Etna particolarmente vocato alla produzione di vini di qualità. Non solo tanta Sicilia ma anche realtà provenienti da Torgiano, nel territorio umbro, e da Guia di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, saranno protagoniste dell’evento enogastronomico organizzato dall’Associazione Sabatina che punta ad ampliare la conoscenza del mondo del vino e di realtà provenienti da tutta la penisola.

L’Area food Sono sette le aziende che proporranno le loro specialità gastronomiche in un viaggio tra i sapori squisitamente isolani. Si potrà scegliere tra una selezione di formaggi e sottoli del caseificio Zaiti, passando per la degustazione dei rustici del Bar ritrovo dei Sapori con la focaccia messinese, il pane cunzato, gli arancini, i pitoni, la mozzarella in carrozza fino ai dolci bomboloni. Per chi non rinuncia alla pasta, il messinese Luigi Pastificio e Cucina proporrà la sua frittata di pasta, in versione street food. Per gli amanti del mare ci sarà il panino farcito con burger o involtini di pesce spada di Fish Mar, per gli amanti della carne l’angusbab preparato da Torre- Pizzeria, Focacceria e il panino con la porchetta e la cipolla caramellata di Bukowski-Mestoli e Miscele. Per concludere in dolcezza, si potrà scegliere tra il cannolo con ricotta o pistacchio e i gelati in tanti gusti di Miceli Cafè Venetico. Il sistema individuato per degustare le specialità dolci e salate è quello dei token da acquistare in loco nelle biglietterie dedicate.

L’Associazione Sabatina L’Associazione Sabatina nasce nel 1972 a Sant’Andrea e ha come obiettivo la promozione del territorio e delle tradizioni locali per far riscoprire il piccolo e delizioso borgo collinare di Rometta. Con oltre 50 anni di storia e tre generazioni che si sono alternate alla sua guida, oggi l’Associazione Sabatina, presieduta da Emanuele Borghetti, conta 120 soci che operano attivamente per la valorizzazione di questo antichissimo angolo di Sicilia che nulla ha da invidiare ai borghi più belli d’Italia.

Come partecipare all’evento Il ticket di ingresso, che comprende la degustazione dei vini, calice, porta-calice, acqua e grissini è acquistabile online sul sito dell'evento https://winenot-2023.web.app/ e presso la biglietteria in loco.