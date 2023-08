Messina, "Notte di mare" premia le eccellenze del territorio

Si svolgerà il 3 Agosto alle ore 18.00, alla presenza delle autorità militari, regionali e istituzionali del Comune di Messina, la prima edizione di Notte di Mare, presso la sala convegni della Corte dei mari di Via Consolare Pompea.

L’evento voluto dal noto critico e direttore artistico Michele Cutro e dai padroni di casa, Antonella Ruggeri e Rosario Runza, nasce da un pensiero dello stesso Cutro, per omaggiare le eccellenze del territorio siciliano nella loro peculiarità artistica che gli ha permesso di distinguersi nel tempo, sulla base di interventi, azioni e lavori che ne hanno evidenziato la particolarità distinguendosi da un contesto abitudinario in maniera netta e indiscutibile.

Sarà una serata di premiazioni ma anche di profonda riflessione caratterizzata dalla grande sensibilità che Cutro non manca di esprimere nei confronti di tematiche sociali e culturali di rilievo che meritano particolare attenzione e rilevanza.

Giornalista, critico gastronomico di fama internazionale e Cavaliere del lavoro, Michele Cutro è anche conosciuto come il Cavaliere dei vip e la sua fama lo precede negli ambiti dello spettacolo e delle più importanti trasmissioni televisive.

Notte di Mare vuole segnare l’inizio di una manifestazione che celebra il “premio nazionale al merito professionale” dando la possibilità a chi si è particolarmente distinto nel proprio comparto lavorativo, tanto da essere riconosciuto come un’eccellenza del territorio.

Durante la premiazione si svolgerà una sfilata dell’Atelier Amelia Casablanca, identificativa delle loro linee più prestigiose.

L’elenco dei premiati

Il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore Alessandra Calafiore, l’avvocato Antonino Centorrino, la giornalista Italia Moroni Ciccio’. E ancora, la presidente dell’Ammi Lilli Cavallaro, Miche Tedesco, i fratelli Panebianco della nota gioielleria, Emilio Lisciotto proprietario insieme ai fratelli della storica agenzia Lisciotto Turismo srl, i fratelli Fabio e Nino dell’ Atelier Amelia Casablanca. Il fondatore capo scout dell’ Agesci Messina 2 Nino Corriera, gli imprenditori Antonella Ruggeri e Rosario Runza, la ditta Framesi, la famiglia Molino Signetti, il caseificio Mastroeni, la pasticceria Terranova, la gelateria De Luca, l’azienda ittica Bardetta, l’azienda vinicola Domina Miccina, il panificio Celona e lo studente dell’Istituto Alberghiero Antonello di Messina, Giovanni Virgona