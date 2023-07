Concerto Pinguini Tattici a Messina, la felicità dei fan per il meet & greet con Gazzetta del Sud

Stasera l'atteso concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Franco Scoglio di Messina, nel pomeriggio invece i 10 vincitori del concorso "Indovina la domanda con Gazzetta del Sud, al quale sono arrivate oltre 1600 richiesta", hanno incontrato in un meet & greet la band bergamasca poco prima dell'esibizione.

C'è il piccolo Fabio, dieci anni. Ha chiesto i biglietti per questo concerto a Babbo Natale e poi ha “rubato” l'identità di posta elettronica alla mamma per spedire una valanga di domande ai suoi idoli. Quelli che gli hanno tenuto compagnia durante il periodo del Covid. C'è Ludovico con la figlioletta e una gran voglia di farle vivere un sogno, Adrian che all'appuntamento voleva venire con l'ukulele da farsi autografare ma poi ha pensato di godersi il momento, c'è Grazia che la mail l'ha pensata con i due figli Cecilia e Simone. E ancora Giulia, Floriana, Vittoria, Elisa, Giulia, Ilaria, Maria Elena e un'altra Giulia.

Ci sono mille storie, che poi sono le storie di cui parlano i Pinguini Tattici Nucleari. E' stato soprattutto questo l'incontro della band bergamasca con i dieci lettori della Gazzetta del Sud che hanno vinto il contest “Indovina la domanda” e hanno potuto incontrare i Pinguini nel ventre dello stadio San Filippo, qualche ora prima del concerto di ieri sera. Selfie, foto di rito, cappellini autografati, omaggi alla band. Venti minuti di pura emozione durante i quali per dieci fan si è coronato un sogno: poter scambiare qualche parola con gli artisti.

E poi il concerto, una delle tante tappe della loro carriera. Da Bergamo alla Sicilia è un viaggio lunghissimo. Come lunghissima è anche la strada per arrivare dalle serate in provincia agli stadi. Un percorso che i Pinguini Tattici Nucleari hanno affrontato sapendo mettere insieme generazioni e generazioni. Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati, Elio Biffi toccheranno Messina, un tuffo dentro ad un San Filippo sold out (oltre 40mila persone), come in fondo sono ormai tutte le undici tappe del tour Stadi 2023. Oltre venti canzoni, con medley e set acustico, e con i successi da Giovani Wannabe a Coca Zero, passando per Ringo Starr e Pastello Bianco. E con un pubblico che ha fatto ribollire lo stadio San Filippo.