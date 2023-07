Movida a Messina, i gestori dei locali chiedono una proroga degli orari in occasione dei concerti dell'RDS Summer Festival

I titolari di sei locali della riviera nord di Messina chiedono di modificare gli orari della movida in concomitanza dei due concerti di Rds Summer Festival, che secondo i gestori dei locali li penalizzerebbe proprio nel weekend. In particolare viene chiesta “l’estensione degli orari dalle ore 2.30 alle ore 4.30 con l’obiettivo di garantire ai vari esercizi di svolgere regolarmente la loro già vessata attività, che diversamente potrebbe essere compromessa da eventi come quelli realizzati in data 21 e 22 luglio 2023”.

I gestori dei locali, infatti, evidenziano che “l’orario di svolgimento dei concerti previsti, come da calendario delle manifestazioni della città, è dalle ore 21 fino le ore 00.30” e “la chiusura al traffico urbano prevista fino le ore 2.00 in alcune zone della città pregiudica la fruizione dei servizi offerti dai locali esercenti attività di pubblico spettacolo”. Da qui la richiesta di una deroga per questo fine settimana, a partire già da stasera.