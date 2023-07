Messina tra musica e colori: Capo Peloro balla con l'Rds Summer Fest

Il grande palco sotto il Pilone è uno spettacolo di luci e colori. "Risorge" così l'ex Seaflight, con l'Rds Summer Fest, il concertone estivo che fa tappa a Messina, oggi e domani sera, sulla spiaggia di Capo Peloro e davanti all'incantevole scenario dello Stretto di Messina. Coloratissimo l'allestimento dell'arena che per tutto il pomeriggio è stata un via vai di tecnici e musicisti.

Molti giovani hanno scelto di arrivare a Torre Faro con il bus, sia utilizzando la linea 1 che la navetta diretta che, attraverso la Panoramica dello Stretto, conduceva direttamente alla zona del concerto. Saturo il nuovo parcheggio auto, aperto a tutti ma a pagamento, di via Circuito.

A mezz'ora dall'apertura dei cancelli, prevista per le 20.00, erano già tantissimi i ragazzi in attesa di occupare le prime file dell'Rds Summer festival. Ha funzionato la macchina organizzativa, in tanti hanno, appunto, raggiunto Torre Faro con le speciali navette messe a disposizione dall'Atm e che hanno fatto la spola fino all'inizio del concerto dal terminal Annunziata al capolinea di Via Circuito, nei pressi della piazzetta con la statua di Padre Pio.

Il borgo di Torre Faro è stato chiuso al traffico dalle 17,30, fatta eccezione per residenti, affittuari e proprietari di immobili che fino alle 19,30 hanno avuto l'opportunità di raggiungere da via Pozzo Giudeo il parcheggio Torri Morandi, a loro esclusivamente dedicato.

A esibirsi, a partire dalle 21,00 Aka7Seven, Baby K, Astol ed Effetto Domino. Quella di Messina è la quarta tappa dell'Rds Summer festival dopo Senigallia, Sabaudia e Barletta. Lo spettacolo è cominciato puntuale intorno alle 21.00, la serata aperta dal dj set di Rino De Niro e Ricky Battini.

Caldo afoso ma tanta voglia di saltare e cantare, è così che è iniziato l’Rds Summer Fest a Capo Peloro: un tramonto mozzafiato ha colorato la splendida Messina, facendo da sfondo al palco che ha accolto le asibizioni di Aka7even, Baby k, Astol e gli Effetto Domino,

“Tanto divertimento, Capo Peloro vista bellissima, tramonto mozzafiato, caldo con venticello siculo, è un’emozione unica lavorare per questo evento perché l’estate 2023 è l’estate più bella della mia vita” racconta Elisabetta Maffa, dello staff accrediti.

Tanto entusiasmo anche tra il pubblico presente nell'arena. “Dopo un pomeriggio di mare siamo pronti per cantare a squarciagola - ci dicono Marco Delia, Damiano Occhiuto e Giulia Sajia - il caldo non ci ferma e non vediamo l’ora che si esibisca Baby K. Sentire il sound check da lontano non ci basterà, siamo pronti per goderci questa super serata”.

“Sfruttare questa bellissima zona, concerto vista mare e vedere tutte queste persone far festa mette sicuramente di buonumore - afferma Matteo Scarfagna - Messina è una città con un grandissimo potenziale, speriamo che questi ultimi eventi siano solo l’inizio di tanti altri che arriveranno in futuro. Nel frattempo ci godiamo l’estate e la vita nel miglior modo possibile”.

Così Messina si è ufficialmente riappropriata dell'Arena Capo Peloro, l'area ex Seaflight restituita alla cittadinanza dopo oltre vent'anni dalle ultime manifestazioni canore. La prima serata dell'Rds Summer festival è un successo di suoni, colori e voci con Baby K, Aka7Seven, Effetto Domino e Astol che hanno fatto ballare e cantare tutti per oltre due ore.

Un villaggio ai piedi del pilone che dalle 20,15 si è riempito alla spicciolata, con gli ingressi rallentati dai controlli di badge e sicurezza, tra bottigliette d'acqua private del tappo e divieto d'accesso per le borracce d'alluminio. Un villaggio colorato, fortemente estivo e vivacizzato dai tanti stand pubblicitari che hanno intrattenuto la folla anche durante il coinvolgente dj set d'apertura di Rino De Niro e Ricky Battini e il momento dedicato alla Generazione Z con Samara Tramontana e Luca Campolunghi, voci di RDS next. Sul palco anche gli emergenti Skelters e La ragione giusta.