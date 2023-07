A Messina, con “Insieme nello sport” prosegue l’impegno della Brigata Aosta per l’inclusione e per superare le diversità

Al polo sportivo universitario dell’Annunziata è iniziata la manifestazione “Insieme nello sport” con la cerimonia dell’alzabandiera e il canto dell’inno nazionale. Grazie all’impegno delle istituzioni locali, dell’Università di Messina, del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana, della Società Canottieri Thalatta, dell’Asd Castanea Baskin e della Ssd Unime sono state messe in campo sinergie che hanno consentito a circa 100 bambini una giornata all’insegna dei valori del rispetto reciproco e dell’inclusione che la pratica sportiva invoglia a condividere, anche ragazzini animati dal gioco di squadra. A sottolineare l’importanza dello sport come momento di aggregazione sociale e momento formativo per la crescita dei giovani, sono intervenuti il colonnello Antonio Sottile, vice comandante della Brigata Aosta, e la dott.essa Silvia Bosurgi, presidente della Società Sportiva Università di Messina (SSd Unime).