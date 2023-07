Taormina, al raduno degli "Ambasciatori del gusto" si distingue la cucina messinese

Erano cinque gli esponenti della cucina siciliana quelli che ieri sera nella splendida location dell'Hotel San Pietro di Taormina hanno regalato agli ospiti un viaggio tra sapori e profumi del territorio. Il padrone di casa, Luca Miuccio, Executive Chef del ristorante della struttura che ha ospitato l'evento.

Gianni Giardina, macellaio e vicepresidente della nazionale italiana macellai, e i "tre tenori messinesi" Francesco Arena, mastro fornaio, il pastry chef Lillo Freni e lo chef Pasquale Caliri del ristorante Marina del Nettuno Yatching Club di Messina.

A completare l’offerta, anche Taurmè, azienda siciliana nata nel 2017 impegna nella diffusione e distribuzione di prodotti locali che, per l’occasione, ha coinvolto sei aziende vinicole siciliane per far vivere agli ospiti una vera e propria full immersion itinerante.

In queste interviste Salvatore De Maria ha raccolto le sensazioni di Caliri, Arena e Freni