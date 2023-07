Matrimonio speciale nel Messinese, si sposa la campionessa di Para Powerlifting Roberta Macrì. Celebra... Maria Grazia Cucinotta

Fiori d'arancio speciali nel Messinese. L'attrice peloritana Maria Grazia Cucinotta, nelle vesti di delegata ufficiale di stato civile, assieme al sindaco di Tripi Michele Lemmo, ha celebrato le nozze della giovane barcellonese Roberta Macrì, simbolo di resilienza, portavoce dei diritti delle persone diversamente abili, ballerina, attrice, modella e campionessa di Para Powerlifting, che oggi visibilmente emozionata ha coronato il suo sogno d'amore con il suo Giuseppe Leone al Borgo Abacena. La siciliana Roberta, trentaquattrenne di Barcellona Pozzo di Gotto, lo scorso aprile ha ricevuto al Quirinale l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. A consegnargliela, il presidente Sergio Mattarella, "per l'impegno nell'affrontare la sua disabilità, attraverso lo sport e partecipando a incontri per trovare soluzioni per abbattere le barriere architettoniche nei territori comunali". Anche La Polisportiva Dilettantistica Giuseppe Primo, con dirigenti, tecnici e atleti, ha partecipato alla cerimonia di Roberta, capitano della squadra femminile di Para Powerlifting della P.D.G. Primo, e Giuseppe, coach della formazione femminile di Para Powerlifting della P.D.G. Primo. A riprendere le nozze di Roberta e Peppe, in un emozionante video, il maestro di ballo Salvatore De Mariano, che con la sua "Dancing Art", che vede danzare anche Roberta, con la sua carrozzina, diffonde nei teatri la bellezza e l'arte per tutti e senza barriere architettoniche, ostacoli e pregiudizi.