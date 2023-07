“I Concerti nel Parco”, al via la terza edizione della rassegna di Roccalumera

Prenderà il via giovedì, nella suggestiva cornice del Parco Letterario “Salvatore Quasimodo” di Roccalumera, la terza edizione della Rassegna “I Concerti nel Parco” organizzata dall’Accademia Filarmonica di Messina in collaborazione con il Parco Letterario Salvatore Quasimodo. Tre serate di grande musica sotto le stelle da gustare, in attesa della nuova stagione concertistica 2023/24, che si prospetta particolarmente ricca. S’inizia giovedì 20 Luglio alle ore 21,30 con la grande musica da cinema, con il concerto dal titolo “Musica e Cinema sotto le stelle”. Protagonista il Quintetto di Ottoni “ARS NOVA” diretto dal maestro Alberto Famà che proporrà alcune delle più belle colonne sonore di film che hanno fatto la storia come Nuovo Cinema Paradiso, La vita è bella, Il Gladiatore, Momenti di Gloria, I magnifici sette, composte da Ennio Morricone, Nicola Piovani, Vangelis, Hans Zimmer, John Williams. Sabato 29 Luglio sempre alle ore 21,30 sarà la volta del pluripremiato pianista messinese Antonino Fiumara che proporrà musiche di Beethoven, Chopin e Schubert. Fiumara, classe 1993, vincitore del Premio Abbado 2015, medaglia di bronzo al Premio Venezia 2012 e semifinalista della 24esima edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Rina Sala Gallo” di Monza, dal 2016 fa parte del Quartetto Werther, vincitore del Terzo Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Trio di Trieste”. Martedì 8 Agosto alle ore 21,30 l’ultimo appuntamento con il concerto “Diverbi, Amor y Saudade” del duo formato dalla cantante jazz ?nita ?itale e dal cantante e polistrumentista ?ugenio ?avano, nel quale le sonorità della tradizione siciliana incontreranno quelle brasiliane della bossa nova. Un felice connubio che si rinnova quello fra l’associazione, presieduta dal dott. Marcello Minasi - con la direzione artistica della prof.ssa Grazia Spuria e il Parco, uno spazio culturale particolarmente attrattivo, che coniuga memoria, tradizione e innovazione. Il “Quintetto d’Ottoni Ars Nova” nasce nel 2005 per divulgare un repertorio poco conosciuto ma di grande interesse, oltre che musicale appunto, per l’originalità della formazione. Il Quintetto si è esibito in diverse manifestazioni per il comune di Messina e per l’Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela. La formazione è composta da 5 musicisti tra cui il fondatore Alberto Famà, gli altri componenti sono Domenico Passeri alla tromba, Genny Donato al corno, Melinda Raffa al trombone e Cosenza Alessandro alla tuba. Nella nuova formazione il quintetto si arricchisce di una parte ritmica, con il percussionista Massimiliano Fede.