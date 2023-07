Messina, la scuola che piace e include: ecco i 31 centisti del Liceo Ainis

La scuola come esperienza di vita, uno spazio privilegiato all’interno del quale costruire relazioni, praticare l’accoglienza, promuovere l’inclusione: tutto questo e molto altro al liceo “Emilio Ainis”, che tira le somme di un anno di grandi successi. A partire dalla maturità, con 31 centisti, 10 dei quali con lode e un buon risultato di massima per tutti gli studenti dei quattro indirizzi (Economico sociale, Scienze umane, Linguistico e Musicale).

«Il nostro è un liceo dove i ragazzi comprendono il valore della crescita personale; nel loro stare bene c’è tutto il senso di un percorso che li fa maturare». Le parole del dirigente Elio Parisi, rivelano l’orgoglio di essere alla guida di una scuola «che offre molte opportunità, con la vocazione al dialogo con la comunità cittadina e con enti e istituzioni per il bene dei ragazzi».

Alcune delle lodi sono state assegnate a studenti con disabilità che si sono distinti nel corso del quinquennio: un segno importante del percorso di studio e formazione “personalizzato” che il liceo è in grado di offrire grazie alla professionalità del corpo docenti, come spiega Parisi. Sul fronte delle iscrizioni, si registra un aumento del 10%; tra gli indirizzi più richiesti il liceo delle Scienze umane. Tante le novità che si preannunciano per il nuovo anno: oltre alle attività previste dal Pnrr e l’attivazione dei nuovi moduli di orientamento formativo previsti nelle nuove Linee guida emanate dal ministero dell’Istruzione, è previsto l’avvio di un importante progetto sui divari territoriali che coinvolgerà l’intera comunità. Il fatto che si mantenga alto il numero delle iscrizioni, con l’incremento per le Scienze umane, pone in primo piano il problema dell’edilizia scolastica. Il dirigente auspica che la Città metropolitana possa far fronte all’annosa questione del reperimento di nuovi ambienti sia per le singole attività curriculari che per quelle specifiche; tra le soluzioni possibili, ci sarebbe l’allestimento di aule prefabbricate negli spazi esterni.

Questo l’elenco delle 9 centiste, e dell’unico centista, che hanno conseguito la lode: Giulia Puglisi, Valentina Violi, Giulia Giorgianni, Noemi Barraco, Giulia Mannino, Alice Ragusi, Caterina Balsamà, Giulia Andreacchio, Rebecca Piraino e Lorenzo Lisitano. Ed ecco gli altri centisti: Beatrice Grazia Altieri, Ariele Di Bella, Francesca Patti, Lucia Pia Guglielmo, Caterina Emanuela Marra, Sofia Vacalebri, Elisabetta Lucia Di Mattia, Cinzia Citro, Silvia Zanetti, Mariagrazia Curatola, Fiorenza Dini, Gaia Migliorato, Federica Mondello, Giulia Amato, Noemi Scaglione, Giorgia Trovato, Giada Frazzica, Emanuela Gioveni, Giovanni Lo Re, Roberta Recupero, Asia Sterrantino.