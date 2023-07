Al "Majorana" di Milazzo ben 57 i centisti, 19 con lode

Per il Majorana è stato una maturità dagli esiti prestigiosi. Nell’istituto milazzese ci sono stati 57 cento, 19 dei quali con la menzione di lode, per gli allievi dei cinque indirizzi di studio che si uniscono all’alta percentuale di alunni che hanno sfondato il muro dei 90, con una votazione compresa tra 90 e 100/100. L’istituto mamertino, che con i suoi oltre 1600 alunni è il più popolato della città, continua a attestarsi su livelli di eccellenza e, grazie agli esiti prestigiosi conseguiti, risulta l’istituto in cui la frequenza degli studenti con un’ottima preparazione è sempre superiore alla media a conferma del trend positivo degli ultimi anni nei quali la scuola risulta essere collocata fra i primi istituti tecnologici del territorio nazionale. «Dalla Dirigenza e da tutta la comunità scolastica del Majorana- commenta il dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci – i più fervidi auguri perché questi giovani possano raggiungere risultati sempre più pregevoli e incamminarsi con passione lungo il percorso della vita contribuendo all’edificazione di un mondo e di una società migliori.

Ecco i nomi dei centisti con lode: Napoli Luca Pio, Molino Alessia, Bonfiglio Andrea Salvatore, Chiofalo Giorgio, Genovese Rebecca, Guardo Marco, Sindoni Claudia, Guadagnino Antonio, Torre Santino, Alizzi Rosario, Scolaro Sabrina Maria, Cundro’ Francesco Pio, Foti Francesco, Maio Massimiliano, Bombara Caterina Aurora Calapa’ Giuseppe, De Mariano Anna, Miceli Flavio e Pagano Edoardo.

All’Istituto d’Istruzione Superiore “Renato Guttuso”, c’è ancora l’assenza del risultato dell’ultima commissione per la classe Sezione C dell’IPSCEOA, mentre si è già diplomata, con 100/100 e lode nel predetto indirizzo: Giusy Abate. Hanno concluso invece con 100/100: Melania Accetta, Roberta Costa, Francesco Guidara, Noemi Macaluso, Luca Orsini, Jacopo Palermo, Leandro Sottile, Cristian Cicero, Marina Locantro ed Angela Polito.

Nell’indirizzo “Liceo Artistico”, hanno ottenuto 100/100 e lode: Carmen De Gaetano e Giulia Ragno; mentre la lode l’hanno sfiorata, avendo conseguito il punteggio di 100/100: Sabrina Impellizzeri, Nicole Sciotto, Aurora De Pasquale, Antonio Pio Strafallaci, Graziana Tritone, Miriam Farace, Giulia Randazzo.

Comprensibilmente soddisfatta la Dirigente Delfina Guidaldi, che ha detto: «Anche quest’anno scolastico gli studenti del Guttuso di entrambi gli indirizzi di studi: professionale per l’enogastronomia ed artistico, alla prova dell’Esame di Stato, hanno ottenuto brillanti risultati, dando dimostrazione alla commissione di possedere un’ottima competenza e di sapersi orientare in tutte le discipline».