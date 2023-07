Messina, un esercito di bambini e adolescenti al grest del centro d’ascolto sorto a Bisconte

Un miraggio di speranza in un rione afflitto da non poche criticità socio culturali che nel tempo hanno offuscato la bellezza di una comunità desiderosa di riscatto: si chiama “La Speranza” il centro d’ascolto sorto a Bisconte, nell’ex istituto delle religiose Francescane dei Poveri che l’arcidiocesi ha dato in comodato d’uso alla parrocchia S. Maria Annunziata e S. Giuseppe. Il centro, luogo privilegiato di bellezza grazie all’impegno parroco don Alessandro Marzullo in spazio di bellezza, dal 9 giugno scorso ha accolto un esercito di bambini e adolescenti, con le loro t-shirt giallo oro, protagonisti del Grest “Insieme”, ideato da Marina Giambò. Tra musica e balli, tuffi in piscina, sport, giochi di squadra e tanti laboratori creativi coordinati da un gruppo affiatato di 11 animatori il grest, che proseguirà fino alla fine del mese, è un esempio virtuoso di spirito di resilienza e inclusione sociale accolto con grande entusiasmo dalle famiglie dell’intera vallata, pronte a sottoscrivere con la parrocchia una nuova alleanza educativa.